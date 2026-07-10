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Global_Chronicles
Иностранные блогеры массово продвигают EMF-соломинки за $50 как защиту от излучения
В соцсетях набирают популярность соломинки за 50 $, которые, по словам блогеров, защищают от электромагнитного излучения.
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В соцсетях и различных интернет-платформах появляются видео, где блогеры пьют через необычные металлические соломинки с отверстием посередине. Они утверждают, что такие соломинки блокируют электромагнитные поля от телефонов, микроволновок и фенов, восстанавливают энергию и укрепляют иммунитет. Одна из таких блогеров, Сандра Фернандес, называет себя «детокс-коучем» и демонстрирует, как соломинка якобы останавливает сигнал EMF.

Соломинки продает компания Frequense, основанная Дейвом и Барб Питкоками. На сайте компании они заявляют о 23-летнем опыте в сетевом маркетинге. Цена одной соломинки — 50$. В описании товара, однако, не упоминаются защитные свойства — только то, что это "полезный для красоты и здоровья аксессуар". Блогеры же связывают соломинки с конкретными оздоровительными эффектами, не приводя никаких доказательств.

Скриншот Instagram*

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Федеральная торговая комиссия США уже сталкивалась с подобными продуктами. Еще в 2011 году ведомство выпустило заявление, в котором говорилось, что научных доказательств эффективности устройств для блокировки EMF нет.


Опасения по поводу электромагнитных полей имеют под собой некоторое основание. Известно, что длительное воздействие высокочастотного излучения, например от рентгеновских аппаратов, может повреждать клетки. Однако бытовая электроника испускает низкочастотные волны. Согласно данным Национального института рака, исследований, подтверждающих связь между ними и онкологией, мало.

Несмотря на это, продажи EMF-продуктов растут. По данным Google, количество запросов о защите от излучения в США за год выросло на 1300%. Критики отмечают, что такие товары становятся частью движения Make America Healthy Again. По словам блогера Мэллори Демилл, сейчас можно найти EMF-блокирующую версию почти всего: от одежды до ошейников для животных. Сама соломинка вряд ли навредит здоровью, но ее эффективность остается под вопросом.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ

#блогеры #emf #соломинки #электромагнитное излучение
Источник: wired.com
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