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Global_Chronicles
Президент Sony продал более половины своих акций после отказа компании от физических дисков
Президент Sony Хироки Тотоки продал более половины принадлежащих ему акций компании. Сделка состоялась через несколько дней после объявления о переходе PlayStation на цифровую модель распространения игр.
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Обсуждение новой стратегии Sony продолжается не только среди игроков. После объявления о прекращении выпуска физических дисков внимание привлекли и действия руководства компании.

 Изображение: Tech4Gamers

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, президент Sony Хироки Тотоки 3 июля 2026 года продал 225 тысяч акций компании. Цена одной акции составила 21,02 $, а общая сумма сделки достигла примерно 4,7 млн $. После продажи его пакет сократился на 56,5%.

Источник: SEC

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Сделка прошла спустя два дня после того, как Sony объявила о переходе PlayStation на распространение игр только в цифровом формате. Это решение вызвало широкую критику среди геймеров. Пользователи начали публиковать петиции с требованием отказаться от новой стратегии, а часть владельцев консолей заявила об отмене подписки PS Plus и возможном бойкоте продукции компании.

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Интересно, что в конце 2023 года бывший глава PlayStation Джим Райан продал значительную часть своих акций Sony за несколько месяцев до ухода с должности. Пока неизвестно, последует ли Тотоки его примеру или просто фиксирует прибыль на фоне негатива.

#sony #playstation #ps plus #цифровые игры #хироки тотоки #физические диски
Источник: tech4gamers.com
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