Президент Sony Хироки Тотоки продал более половины принадлежащих ему акций компании. Сделка состоялась через несколько дней после объявления о переходе PlayStation на цифровую модель распространения игр.

Обсуждение новой стратегии Sony продолжается не только среди игроков. После объявления о прекращении выпуска физических дисков внимание привлекли и действия руководства компании.

Изображение: Tech4Gamers

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, президент Sony Хироки Тотоки 3 июля 2026 года продал 225 тысяч акций компании. Цена одной акции составила 21,02 $, а общая сумма сделки достигла примерно 4,7 млн $. После продажи его пакет сократился на 56,5%.

Источник: SEC

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Сделка прошла спустя два дня после того, как Sony объявила о переходе PlayStation на распространение игр только в цифровом формате. Это решение вызвало широкую критику среди геймеров. Пользователи начали публиковать петиции с требованием отказаться от новой стратегии, а часть владельцев консолей заявила об отмене подписки PS Plus и возможном бойкоте продукции компании.

Интересно, что в конце 2023 года бывший глава PlayStation Джим Райан продал значительную часть своих акций Sony за несколько месяцев до ухода с должности. Пока неизвестно, последует ли Тотоки его примеру или просто фиксирует прибыль на фоне негатива.