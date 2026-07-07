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Global_Chronicles
Геологи объяснили почему первые континенты появились лишь через 500 млн лет после образования Земли
Геологи выяснили, что континенты сформировались из-за мощной бомбардировки астероидами в ранний период истории Земли.
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Самые древние континентальные породы появились около четырех миллиардов лет назад, хотя возраст Земли превышает 4,5 миллиарда лет. Причины столь долгого промежутка между образованием планеты и возникновением континентов до сих пор оставались предметом споров. Геолог Тим Джонсон из Университета Кёртина в Австралии и его коллеги попытались объяснить, что происходило в течение первых 500 миллионов лет истории Земли — в гадейский период.

Источник: Лаборатория концептуальных изображений Центра космических полетов имени Годдарда НАСА

Тим Джонсон и его коллеги пришли к выводу, что раннюю историю Земли нельзя объяснить только внутренними источниками тепла. Они включили в расчеты энергию, которую планета получала во время многочисленных столкновений с крупными астероидами и метеоритами в гадейский период.

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Поскольку древняя земная поверхность почти полностью исчезла из-за движения тектонических плит, специалисты использовали сведения о кратерах на Луне. По сути, спутник сохранил следы тех событий, которые Земля давно утратила. Пересчет этих данных с учетом размеров и гравитации нашей планеты показал, что в ранний период ее существования с ней могли столкнуться тысячи небесных тел диаметром более десяти километров.

Расчеты показали, что тепло от этих ударов значительно превосходило вклад радиоактивного распада и остаточного внутреннего тепла Земли. Из-за этого молодая кора долго оставалась тонкой, а в верхних слоях коры происходило частичное плавление пород. При этом условия для формирования жесткой литосферы, необходимой для движения тектонических плит, еще не сложились.

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По мере того как на Землю падало все меньше крупных астероидов и метеоритов, верхняя мантия постепенно остывала. По расчетам ученых, к началу архея — это следующий крупный этап в истории Земли, который начался примерно 4 миллиарда лет назад и последовал за самым ранним гадейским периодом — земная кора стала значительно толще и достигла примерно 30 километров.

В этот момент поверхность планеты уже остыла настолько, что появились условия для формирования первых устойчивых участков суши — будущих первых континентов. По мнению Тима Джонсона и его коллег, частое плавление пород и их погружение в глубинные слои планеты также объясняют, почему от самой древней земной коры почти ничего не сохранилось.

#земля #астероиды #тектоника плит #континенты #кора #бомбардировка #гадейский период
Источник: arstechnica.com
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