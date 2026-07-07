Геологи выяснили, что континенты сформировались из-за мощной бомбардировки астероидами в ранний период истории Земли.

Самые древние континентальные породы появились около четырех миллиардов лет назад, хотя возраст Земли превышает 4,5 миллиарда лет. Причины столь долгого промежутка между образованием планеты и возникновением континентов до сих пор оставались предметом споров. Геолог Тим Джонсон из Университета Кёртина в Австралии и его коллеги попытались объяснить, что происходило в течение первых 500 миллионов лет истории Земли — в гадейский период.

Источник: Лаборатория концептуальных изображений Центра космических полетов имени Годдарда НАСА

Тим Джонсон и его коллеги пришли к выводу, что раннюю историю Земли нельзя объяснить только внутренними источниками тепла. Они включили в расчеты энергию, которую планета получала во время многочисленных столкновений с крупными астероидами и метеоритами в гадейский период.

реклама

Поскольку древняя земная поверхность почти полностью исчезла из-за движения тектонических плит, специалисты использовали сведения о кратерах на Луне. По сути, спутник сохранил следы тех событий, которые Земля давно утратила. Пересчет этих данных с учетом размеров и гравитации нашей планеты показал, что в ранний период ее существования с ней могли столкнуться тысячи небесных тел диаметром более десяти километров.

Расчеты показали, что тепло от этих ударов значительно превосходило вклад радиоактивного распада и остаточного внутреннего тепла Земли. Из-за этого молодая кора долго оставалась тонкой, а в верхних слоях коры происходило частичное плавление пород. При этом условия для формирования жесткой литосферы, необходимой для движения тектонических плит, еще не сложились.

По мере того как на Землю падало все меньше крупных астероидов и метеоритов, верхняя мантия постепенно остывала. По расчетам ученых, к началу архея — это следующий крупный этап в истории Земли, который начался примерно 4 миллиарда лет назад и последовал за самым ранним гадейским периодом — земная кора стала значительно толще и достигла примерно 30 километров.

В этот момент поверхность планеты уже остыла настолько, что появились условия для формирования первых устойчивых участков суши — будущих первых континентов. По мнению Тима Джонсона и его коллег, частое плавление пород и их погружение в глубинные слои планеты также объясняют, почему от самой древней земной коры почти ничего не сохранилось.