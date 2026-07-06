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Global_Chronicles
Большинство представителей поколения Z поддержали преподавание киберспорта в учебных заведениях
Глобальный опрос показал, что представители поколения Z поддерживают создание образовательных программ для будущих специалистов киберспорта.
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Отношение к киберспорту продолжает меняться не только среди игроков, но и в сфере образования. Новый международный опрос показал заметную разницу во взглядах между молодыми и старшими поколениями.

Изображение: TweakTown

По заказу Logitech G совместно с Censuswide провели международный опрос, в котором участвовали 18 тысяч человек. Его результаты показали, что представители поколения Z чаще других поддерживают появление образовательных программ, связанных с профессиональными видеоиграми и киберспортом.

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В Австралии 72% участников этого поколения высказались за формальные программы подготовки для построения карьеры в игровой индустрии. При этом 57% считают, что киберспорт следует включить в школьные спортивные занятия наряду с традиционными дисциплинами.

Похожая картина наблюдается и в других странах. В Китае такую идею поддержали 93% представителей поколения Z, в Швейцарии — около 83%, в Бразилии — 83%, в Польше — 67%, а в Испании — 66%.

По сути, уровень поддержки снижается с возрастом. Среди австралийских миллениалов этот показатель составил 52%, среди поколения X — 39%, а среди бэби-бумеров — около 25%. Представитель Logitech G Дэн Холл отметил, что киберспорт уже сформировал крупную индустрию и множество новых профессий, однако отношение к нему в системе образования пока заметно различается между поколениями.

#видеоигры #киберспорт #образование #школы #поколение z #университеты #колледжи
Источник: tweaktown.com
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