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Global_Chronicles
Китайская Longsys начала выпускать миллион микро-SSD в месяц для систем с ИИ
Китайский производитель Longsys достиг стабильного выпуска одного миллиона микро-твердотельных накопителей в месяц. Компактные SSD предназначены для периферийных устройств с искусственным интеллектом — их уже сертифицировали Lenovo и ASUS.
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Компактные накопители становятся все более востребованными по мере развития устройств с локальной обработкой данных. Китайская компания Longsys завершила подготовку производства и перевела свою платформу mSSD на серийный выпуск.

Фото: Longsys

Longsys сообщила, что ее предприятие вышло на стабильный объем производства в один миллион микро-SSD в месяц. Компания начала выпуск инженерных образцов в октябре прошлого года на площадке по упаковке и тестированию в Сучжоу, а спустя несколько месяцев оптимизации процессов достигла серийного производства.

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Модули уже прошли сертификацию для коммерческого использования у Lenovo и ASUS. Это позволяет компании расширить поставки производителям оборудования для периферийных вычислений с поддержкой искусственного интеллекта. В отличие от обычных твердотельных накопителей, платформа mSSD использует конструкцию System-in-Package. Она объединяет контроллер, память NAND, микросхему управления питанием и другие компоненты в одном компактном корпусе.

Longsys выпускает версии с интерфейсами PCIe Gen4 и PCIe Gen5. Старшая модель получила испарительную камеру, которая помогает поддерживать производительность при высокой нагрузке.

Компания также подготовила платформу с поддержкой будущего стандарта PCIe Gen6 и рассчитывает расширить применение микро-SSD в новых устройствах для периферийных вычислений, где компактные размеры и высокая скорость передачи данных становятся все более востребованными.

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Источник: interestingengineering.com
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