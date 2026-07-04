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Global_Chronicles
Искусственный интеллект может оставить рынок без бюджетных смартфонов уже к 2027 году
Аналитики ожидают, что в 2027 году бюджетные смартфоны могут заметно подорожать или исчезнуть с рынка.
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Производители смартфонов все чаще сталкиваются не только с ростом стоимости компонентов, но и с нехваткой памяти. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы эта проблема затронет прежде всего недорогие устройства.

Изображение: WCCFTech

По данным MyDrivers, уже к концу текущего года более половины мировых поставок DRAM будут направлять на вычислительные системы с искусственным интеллектом. В 2027 году этот показатель может превысить 60%, что еще сильнее сократит объемы памяти для смартфонов и другой потребительской техники.

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За последние годы стоимость DRAM выросла примерно на 700%, а около 90% мирового рынка контролируют Samsung, SK hynix и Micron. При этом производителям смартфонов приходится не только покупать память по более высокой цене, но и искать достаточные объемы поставок.

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По оценкам отраслевых экспертов, сильнее всего ситуация затронет бюджетные модели стоимостью около 220 $. Рост затрат на память может сделать выпуск таких смартфонов экономически невыгодным без серьезного повышения цен.

IDC также ожидает снижения мировых поставок смартфонов до минимального уровня с 2013 года. Китайские компании CXMT и YMTC способны частично снизить риски с поставками, однако аналитики полагают, что это не приведет к заметному удешевлению памяти. Производителям придется в первую очередь решать вопрос с поставками компонентов, а уже потом — с их стоимостью.

#смартфоны #samsung #искусственный интеллект #ии #micron #sk hynix #dram #idc #ymtc #cxmt #lpddr #mydrivers
Источник: wccftech.com
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