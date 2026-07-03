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Global_Chronicles
Совладелец «Ростсельмаша» о кризисе сельхозмашиностроения: Китай в лидерах, Россия теряет отрасль
Константин Бабкин заявил, что резкое сокращение выпуска российской сельхозтехники почти не связано с санкциями. Он считает ключевыми факторами кризиса высокую ставку, укрепление рубля и курс на сырьевую модель экономики.
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Крупнейший игрок российского рынка сельхозтехники описывает ситуацию в отрасли как кризисную. По его словам, страна за несколько лет потеряла значительную часть производственных мощностей и конкурентных преимуществ, а новое лидерство заняли китайские компании.  

 Константин Бабкин. Фото: moskvichmag.ru

Константин Бабкин напоминает, что в СССР сельхозмашиностроение считали передовой отраслью: в стране выпускали сотни тысяч тракторов в год, а комбайны шли на экспорт в десятки государств. Тогда на мировом рынке почти не было индийской и китайской техники, а теперь, отмечает он, именно китайские бренды задают тон.

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После провала 1990‑х отрасль медленно восстанавливалась в 2000‑е и 2010‑е годы: строились новые заводы, запускали новые модели комбайнов и тракторов, но это было скорее догоняющее развитие, а не выход в лидеры. С 2023 года, по оценке Бабкина, начался новый резкий спад, и сейчас Россия выпускает примерно вдвое меньше сельхозтехники, чем три года назад; экспорт ограничивается порядка 10% объема, в основном в соседние страны.  

Он считает, что санкции здесь играют второстепенную роль. Гораздо сильнее отрасль, по его словам, бьет политика «охлаждения» экономики — высокая ключевая ставка, рост налоговой нагрузки и сокращение мер поддержки промышленности и агросектора. Отдельно Бабкин выделяет укрепление рубля: всего за несколько месяцев национальная валюта подорожала примерно на 30%, и техника российских заводов на внешних рынках стала на те же 30% дороже при неизменной себестоимости.

Бабкин увязывает ситуацию в сельхозмашиностроении с общей моделью, в которой Россия десятилетиями ориентировалась на экспорт сырья и импорт готовой продукции. Он утверждает, что при такой логике несырьевые отрасли воспринимают как избыточные, а экономическая политика — от денежно‑кредитной до внешнеторговой — фактически поддерживает банки и сырьевые компании, а не производство.

В качестве альтернативы он предлагает смену приоритетов: снизить налоговую нагрузку на зарплаты и инвестиции, сделать кредиты для предприятий и населения более доступными и выстроить стабильный протекционизм, включая пересмотр обязательств во Всемирной торговой организации. По мнению Бабкина, только в такой конфигурации у отрасли сельхозмашиностроения появится шанс вернуться к росту и перестать уступать рынок зарубежным, прежде всего китайским, производителям.

#россия #санкции #рубль #ключевая ставка #цб #вто #ростсельмаш #росспецмаш #константин бабкин #сельхозмашиностроение
Источник: moskvichmag.ru
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