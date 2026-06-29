В Пекине завершилась конференция WPC, на которой инженеры Xiaomi, Apple, Huawei и других компаний обсуждали спецификации будущего стандарта беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

В Пекине завершилась техническая конференция Wireless Power Consortium, посвященная следующему поколению стандарта Qi. Представители крупнейших производителей электроники обсудили требования к совместимости, испытания прототипов и технические решения для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Изображение: GizmoChina

Главной темой встречи стала подготовка нового стандарта Qi, который должен прийти на смену нынешним спецификациям. После утверждения Qi2 мощностью 15 Вт в качестве международного стандарта IEC в конце 2024 года консорциум представил версию на 25 Вт, а выпуск стандарта Qi 50 Вт запланировал на 2028 год.

Значительную часть обсуждений посвятили предложенной Xiaomi низкоиндуктивной низковольтной архитектуре зарядки. Компания разрабатывала ее два года, поскольку действующая конструкция катушек Qi2, по ее оценке, затрудняет отвод тепла, особенно в складных смартфонах и автомобильных зарядных устройствах. Новая схема должна сократить потери энергии, улучшить охлаждение и упростить интеграцию зарядных модулей.

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Xiaomi представила свою разработку консорциуму еще в конце 2024 года, а в течение 2025 года завершила межпроизводственные испытания прототипов мощностью 25 и 50 Вт. В первом квартале нынешнего года Wireless Power Consortium включил эту архитектуру в процесс разработки нового стандарта. Для китайских производителей интеграция их технологии в глобальный стандарт Qi — это практическое требование бизнеса. Совместимость внутренних цепочек поставок с международными рынками предотвращает региональную фрагментацию стандартов беспроводной зарядки. Единый подход выгоден всем участникам индустрии.