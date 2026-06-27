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Global_Chronicles
Сейсмические данные указали на древнюю обширную магматическую систему под поверхностью Марса
Анализ сейсмических волн, собранных аппаратом InSight, показал наличие под поверхностью Марса сложной магматической системы.
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Марс давно считался геологически мертвой планетой. Его кора представляет собой единую оболочку, вулканическая активность прекратилась, а магнитное поле сохранилось лишь фрагментарно. Ученые полагали, что любая глубинная магматическая активность на Марсе проста и локализована. Данные аппарата InSight опровергли эти представления.

Иллюстрация внутренней структуры Марса. ( IPGP/David Ducros )

Сейсмолог из Бристольского университета Тобермори Маккей-Чемпион (Tobermory Mackay-Champion) и его коллеги обратили внимание на несоответствие. Скорость сейсмических волн в нижней части марсианской коры оказалась выше, чем ожидалось для простой структуры. Это указывало на необычный состав пород.

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Ученые проверили сотни вариантов сочетания слоев пород с помощью термодинамического моделирования. Единственный сценарий, совпавший с данными, предполагал два слоя: нижний, толщиной около 14 километров, из породы, богатой железом и магнием, и верхний — с высоким содержанием кремнезема. Такая структура требует обширной подземной магматической сети, где тяжелые минералы опускались на дно, а легкие поднимались вверх.

InSight работал на Марсе чуть более четырех лет и зафиксировал 1319 марсотрясений. Правда, у аппарата был недостаток – он стоял на одном месте, в районе равнины Элизиум. Ученые полагают, что геологические процессы в этом месте не уникальны. Аналогичную сейсмическую границу находили в тысячах километров от него, а минералогические данные со всей планеты подтверждают наличие развитого магматизма.

Это открытие меняет представление об обитаемости других миров. Считалось, что тектоника плит – ключевое условие для создания сложной коры и поддержания жизни. Марс показывает, что сложные геологические процессы могут происходить и без тектоники. Планеты, ранее считавшиеся непригодными из-за отсутствия тектонической активности, могут иметь условия для жизни.

Марс не обязательно был обитаем, но процессы, характерные для обитаемых миров, могут быть более распространены, чем предполагалось. Марс перестает быть примером простого базальтового вулканизма. Он становится примером универсального механизма формирования развитой коры на планетах без тектоники плит.


#марс #сейсмология #магма #insight #кора #магматическая система #сейсмика
Источник: sciencealert.com
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