Новое компьютерное моделирование предлагает другую модель внутреннего строения Урана и Нептуна.

Уран и Нептун остаются самыми малоизученными гигантскими планетами Солнечной системы. Единственные данные, полученные с близкого расстояния, передал космический аппарат «Вояджер-2», который пролетел мимо Урана в 1986 году, а Нептуна — в 1989-м. С тех пор представления об их внутреннем строении в основном строились на теоретических расчетах.

Изображение - ChatGPT

Теперь астрофизики решили еще раз проверить привычную картину строения этих планет с помощью серии компьютерных моделей. Их задача состояла в том, чтобы выяснить, насколько существующие представления согласуются с наблюдаемыми особенностями Урана и Нептуна, включая распределение тепла и характеристики магнитных полей. Полученные результаты показали, что привычное представление о крупных слоях льда внутри обеих планет может объяснять эти данные не полностью.

Диаграмма, изображающая предлагаемую модель внутреннего строения магматического океана Урана и Нептуна. (Источник: Young et al. (2026))

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Расчеты допускают другой вариант внутреннего строения. Под водородно-гелиевой атмосферой может находиться переходный слой, который включает водород, гелий, магний, монооксид кремния и кислород. Еще глубже, как показывают вычисления, способен существовать магматический океан, состоящий из силикатов, железа и водорода. Именно такая структура, по мнению авторов расчетов, лучше согласуется с особенностями обеих планет.

Астрофизики также считают, что подобное строение может оказаться характерным не только для Урана и Нептуна. Эти выводы позволяют сравнивать их с субнептунами — самым распространенным типом экзопланет в нашей галактике. В настоящее время подтвердить новую гипотезу прямыми наблюдениями невозможно, поскольку новые миссии к обеим планетам пока существуют только в виде проектов.