Bungie и Sony подтвердили масштабное сокращение штата, которое затронуло сотрудников нескольких проектов. По опубликованным данным, компанию покинула большая часть команды Destiny 2.

После выхода крупного обновления Destiny 2 появились сообщения о предстоящих изменениях в Bungie. Вскоре компания официально объявила о масштабном сокращении сотрудников.





Изображение: PC Gamer



Согласно уведомлению WARN, которое Bungie направила властям штата Вашингтон, сокращения затронули не менее 292 сотрудников. В этот список не вошли удаленные специалисты, поэтому общее число уволенных может оказаться выше. Компания также сократила часть команды Marathon и внешних подрядчиков.

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Генеральный директор Sony Studio Business Group Герман Хулст сообщил, что компанию покинула большая часть коллектива, работавшего над Destiny, однако Bungie продолжит поддержку Marathon и других будущих проектов.

Среди уволенных оказались сотрудники с многолетним опытом. Руководитель отдела тестирования Доун Ву готовилась отметить четырнадцать лет работы над Destiny. Бывший сотрудник Bungie Бен Платник заявил, что студия потеряла несколько поколений опытных специалистов, включая ветеранов, которые работали еще со времен Halo.

Эти события вызвали широкое обсуждение среди игроков и бывших сотрудников. Многие выразили сожаление из-за масштаба сокращений и отметили, что они затронули людей, которые долгое время участвовали в развитии ключевых проектов студии.