Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Естественный отбор помог жителям аргентинских Анд получить защиту от смертельных доз мышьяка
Население аргентинского высокогорного городка Сан-Антонио-де-лос-Кобрес веками пило воду с содержанием мышьяка в 20 раз выше нормы. Ученые нашли у этих людей генетический вариант, который помогает безопасно выводить токсичное вещество из организма.
реклама

Тысячи лет люди в аргентинских Андах пьют воду, которая для большинства людей смертельно опасна. Мышьяк из вулканических пород просачивается в грунтовые воды. В поселке Сан-Антонио-де-лос-Кобрес до установки фильтров в 2012 году концентрация токсина достигала 200 микрограммов на литр – в 20 раз выше нормы Всемирной организации здравоохранения.

 Изображение: ScienceAlert

Эволюционные биологи из Уппсальского университета Карина Шлебуш и Люси Гаттепайль решили разгадать эту загадку. Ещё в 1995 году ученые заметили, что местные женщины обладают необычной способностью перерабатывать мышьяк. Анализ мочи показал: у них меньше токсичных промежуточных продуктов и больше легко выводимых форм вещества.

реклама

Ученые взяли образцы ДНК у 124 женщин из этого поселка. С помощью мазков из щеки они собрали генетический материал. Затем ученые сравнили эти данные с геномами жителей Перу и Колумбии из международного проекта «1000 геномов».

🔥 Это может быть вам так же интересно:☟ 

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному

Внимание ученых привлек ген AS3MT, который кодирует фермент метилтрансферазу мышьяка. Этот фермент превращает токсин в формы, которые организм может вывести с мочой. Исследователи обнаружили группу генетических вариантов возле этого гена. Они встречались у жителей Анд намного чаще, чем у соседних популяций.

Эти варианты ускоряют превращение мышьяка в безопасные соединения. Организм выводит их быстрее, и токсичные промежуточные вещества не накапливаются. Результат совпадает с данными анализов мочи из исследования 1995 года.

Поселок Сан-Антонио-де-лос-Кобрес находится на плато Пуна-де-Атакама на высоте более 3000 метров. Люди живут там как минимум 7000 лет. За это время естественный отбор закрепил защитные варианты гена у тех, кто лучше справлялся с токсином.

Мышьяк вызывает рак, поражения кожи, врожденные дефекты и преждевременную смерть. Ученые считают, что это первое подтверждение адаптации человека к токсичному химическому веществу.

#аргентина #анды #генетическая адаптация #естественный отбор #мышьяк #as3mt
Источник: sciencealert.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
Эксперт сравнил производительность RX 9060 XT на PCIe 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Эксперт протестировал Steam Machine в популярных играх и сравнил fps с целым рядом видеокарт
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
ОРК: Россия полностью восстановит оловянную промышленность в 2029 году
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
В Steam открылся доступ к демоверсии стратегии Stronghold 4
Lionsgate UK представила первый трейлер комедии ужасов Призраки: Одержимость дома Баттон
Энтузиаст протестировал RX 6700 XT в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
Oracle уволила 21000 сотрудников за год из-за внедрения ИИ и роста расходов на инфраструктуру
Спорткар с автопилотом Xiaomi YU7 GT впервые в истории проехал круг по гоночной трассе в Германии
В России разработали технологию для повышения прочности нержавеющей стали в два раза
Valve объяснила, почему цена на Steam Machine начинается от $1049

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter