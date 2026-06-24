Население аргентинского высокогорного городка Сан-Антонио-де-лос-Кобрес веками пило воду с содержанием мышьяка в 20 раз выше нормы. Ученые нашли у этих людей генетический вариант, который помогает безопасно выводить токсичное вещество из организма.

Тысячи лет люди в аргентинских Андах пьют воду, которая для большинства людей смертельно опасна. Мышьяк из вулканических пород просачивается в грунтовые воды. В поселке Сан-Антонио-де-лос-Кобрес до установки фильтров в 2012 году концентрация токсина достигала 200 микрограммов на литр – в 20 раз выше нормы Всемирной организации здравоохранения.

Изображение: ScienceAlert

Эволюционные биологи из Уппсальского университета Карина Шлебуш и Люси Гаттепайль решили разгадать эту загадку. Ещё в 1995 году ученые заметили, что местные женщины обладают необычной способностью перерабатывать мышьяк. Анализ мочи показал: у них меньше токсичных промежуточных продуктов и больше легко выводимых форм вещества.

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Ученые взяли образцы ДНК у 124 женщин из этого поселка. С помощью мазков из щеки они собрали генетический материал. Затем ученые сравнили эти данные с геномами жителей Перу и Колумбии из международного проекта «1000 геномов».

Внимание ученых привлек ген AS3MT, который кодирует фермент метилтрансферазу мышьяка. Этот фермент превращает токсин в формы, которые организм может вывести с мочой. Исследователи обнаружили группу генетических вариантов возле этого гена. Они встречались у жителей Анд намного чаще, чем у соседних популяций.

Эти варианты ускоряют превращение мышьяка в безопасные соединения. Организм выводит их быстрее, и токсичные промежуточные вещества не накапливаются. Результат совпадает с данными анализов мочи из исследования 1995 года.

Поселок Сан-Антонио-де-лос-Кобрес находится на плато Пуна-де-Атакама на высоте более 3000 метров. Люди живут там как минимум 7000 лет. За это время естественный отбор закрепил защитные варианты гена у тех, кто лучше справлялся с токсином.

Мышьяк вызывает рак, поражения кожи, врожденные дефекты и преждевременную смерть. Ученые считают, что это первое подтверждение адаптации человека к токсичному химическому веществу.