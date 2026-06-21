Ученые из США утверждают: культура и технологии сегодня влияют на эволюцию человека сильнее, чем окружающая среда. Они разработали методы для измерения этого перехода и считают, что процесс уже ускоряется.

Тысячи лет эволюция человека зависела от климата, болезней и доступной пищи. Сейчас эти факторы отходят на второй план. Медицина, технологии и социальные институты берут на себя роль главной движущей силы изменений.

Изображение - ChatGPT

Ученый в области культурной эволюции Тим Уоринг (Tim Waring) и эволюционный эколог Закари Вуд (Zachary Wood) из Университета штата Мэн (University of Maine) проанализировали данные и пришли к выводу: культура стала доминирующим фактором, формирующим человеческую эволюцию. Центральное отопление, контактные линзы, кесарево сечение — эти изобретения решают биологические проблемы быстрее, чем это может сделать генетическая адаптация. В результате потребность в ней снижается.

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«Похоже, эволюция человека меняет направление», — заявил Уоринг. Традиционно она протекает медленно, на протяжении многих поколений, под давлением окружающей среды. Классический пример — малярия: в регионах, где она распространена, носители гена серповидноклеточной анемии защищены от болезни, поэтому этот ген передается чаще. С культурой все иначе.

Способность переваривать лактозу во взрослом возрасте, вероятно, закрепилась у ранних народов, занимающихся скотоводством. Сегодня, по выражению Вуда, «культурная эволюция пожирает генетическую эволюцию на завтрак». Люди перенимают друг у друга полезные навыки и технологии гораздо быстрее, чем гены успевают закрепиться в популяции.

Уоринг и Вуд разработали количественные методы для измерения скорости этого перехода. Их результаты показывают, что процесс уже начался и даже ускоряется. «Задайте себе вопрос: что важнее для вашей жизни — гены, с которыми вы родились, или страна, в которой вы живете?» — говорит Уоринг. — «Все чаще ответ склоняется в пользу культуры».

Не все ученые разделяют оптимистичный взгляд. Международная группа под руководством Артура Саниотиса (Arthur Saniotis) из Университета Джихан предполагает, что человечество настолько снизило внешнее селективное давление, что ослабило собственную эволюционную траекторию. Технологии компенсируют последствия этого ослабления — возникает замкнутый круг, в котором люди вынуждены полагаться на технологии для выживания.

Эта идея вызывает споры и поднимает сложные вопросы. Уоринг подчеркивает: культурная организация делает группы более сплоченными и эффективными. Если культура продолжит доминировать, будущее человеческого вида все больше будет зависеть от силы и адаптивности обществ, а не от биологии отдельных людей.