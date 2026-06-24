Компания Ford наняла дрессированного медведя для демонстрации нового пакета безопасности пикапа F-150 Platinum.

Автопроизводители часто прибегают к нестандартным способам привлечения внимания к своим новинкам. Ford выбрал для демонстрации систем безопасности пикапа необычного испытателя – медведя, снимавшегося в сериале «Йеллоустоун».

Изображение: Сarscoops

Ford привлек для тестирования пикапа F-150 Platinum медведя по кличке Таг. Вес животного составляет примерно 360 килограммов. Таг – медведь-кадьяк, подвид бурого медведя, обитающий на островах у побережья Аляски.

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Задача Тага заключалась в атаке на автомобиль. Автопроизводитель хотел показать эффективность нового пакета безопасности. Медведь тряс машину, оставлял царапины на кузовных панелях и разбил стекло. Кроме того, животное научилось открывать дверь.

Изображение: Сarscoops

Технология, которую демонстрировала компания, включает несколько функций. Система оповещает владельца о проникновении в салон, открытых дверях, неисправностях оборудования и неожиданном движении автомобиля. Владельцы получают удаленный доступ к видеокамерам. Предусмотрена возможность хранить записи в облаке и блокировать запуск двигателя. Также работает центр поддержки по вопросам безопасности.

Изображение: Сarscoops

Однако методы современных угонщиков отличаются от действий медведя. Преступники редко разбивают окна. Они используют релейные атаки, устройства усиления сигнала, клонированные ключи и уязвимости электронных систем. Эти инструменты не имеют ничего общего с физическим воздействием животного.

Демонстрация с медведем показала, что кузов выдерживает механическое воздействие, но она не отвечает на вопрос, как система противостоит электронным методам взлома. Более показательным стал бы тест с использованием реальных инструментов угонщиков.

При этом многие функции безопасности требуют от владельцев подписки и подключения автомобиля к сети. Автопроизводитель собирает данные о машине и водителе. Без согласия на передачу информации эти возможности недоступны.

Главным результатом этой истории стало внимание к бренду. Медведь обеспечил Ford именно тот эффект, на который компания рассчитывала.