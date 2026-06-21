Представлена технология, которая превращает влажную кофейную гущу в биоуголь всего за 90 секунд. Процесс не требует предварительной сушки сырья и подходит для переработки других органических отходов с высоким содержанием влаги.

Ежегодно после приготовления кофе остаются миллионы тонн отходов, которые чаще всего отправляются на свалки или сжигаются. Ученые предложили способ использовать этот материал как источник топлива и углеродного сырья.

Изображение: Notebookcheck

Специалисты Корейского института геологических наук и минеральных ресурсов (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) разработали технологию переработки использованной кофейной гущи в высококачественный биоуголь за 90 секунд.

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Главная особенность метода заключается в том, что технология не требует предварительной сушки или извлечения масла из сырья. Метод подходит для других влажных органических отходов — пищевых остатков, осадка сточных вод и сельскохозяйственных отходов. Компактная установка позволяет размещать переработку непосредственно на месте образования отходов. Это снижает затраты на транспортировку и делает извлечение ресурсов экономически оправданным.

В основе разработки лежит пламенно-плазменный пиролиз. Система обрабатывает биомассу с влажностью около 55% при помощи плазменного пламени температурой от 800 до 900 градусов Цельсия. Нагрев быстро удаляет влагу из частиц материала. Возникающее внутри давление вызывает микроскопические разрывы структуры, что ускоряет карбонизацию и формирует пористый углеродный материал.

При оптимальных условиях технология завершает переработку за полторы минуты, а масса исходного сырья уменьшается на 83,3%.

Полученный биоуголь можно использовать как возобновляемое твердое топливо или углеродный материал для промышленных и природоохранных задач. Исследователи также рассматривают применение метода для пищевых отходов, осадка сточных вод и сельскохозяйственных остатков.