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Global_Chronicles
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
Компания Lego вместе с Koenigsegg вывела на трассу полноразмерную управляемую модель Sadair’s Spear. Автомобиль разогнался до 111 км/ч и стал самым быстрым управляемым проектом Lego.
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Инженерный проект Lego и Koenigsegg вышел за рамки стендов и макетов. Полноразмерная модель суперкара прошла испытание на скоростной трассе.

 

Полноразмерный Koenigsegg Sadair’s Spear, созданный при участии Lego, на фестивале скорости в британском поместье Гудвуд проехал знаменитый подъем на холм в обратном направлении и показал 111 км/ч. Этот результат превысил предыдущий рекорд управляемых моделей Lego более чем в два раза. Проект стал частью серии Ultimate Car Concept Series и совпал с выпуском набора Lego Technic в масштабе 1:8. Вместо демонстрационной модели компании собрали действующий автомобиль и вывели его на трассу. Заезд выполнил тест-пилот Koenigsegg Маркус Лунд, который ранее устанавливал рекорд на реальном Sadair’s Spear на том же подъеме.

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Конструкция содержит 327 906 элементов и весит около 1800 килограммов. При этом примерно 400 килограммов приходится на детали Lego.

По данным организаторов фестиваля в Гудвуде, результат заезда стал основанием для выделения отдельной категории рекордов для управляемых автомобилей Lego.

Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен                


Кристиан фон Кёнигсегг, генеральный директор автопроизводителя, сказал: «Инновации и экстремальные характеристики лежат в основе всего, что мы делаем. Видеть, как Sadair's Spear воссоздается не только в виде высокодетализированной модели LEGO Technic в масштабе 1:8, но и в виде полноразмерного, управляемого автомобиля, — это поистине замечательно. Наше партнерство с LEGO Group демонстрирует, как общая страсть к инженерному делу и творчеству может привести к чему-то необыкновенному».

В наборе 4104 детали, мотор V8, девятиступенчатая коробка передач, подвеска спереди и сзади, а также съемная крыша. Из особенностей — «призрачный режим»: одним движением открываются панели кузова, складываются зеркала и срабатывают синхронные петли дверей.

Цена в США — от 449,99 $ (эквивалентно ≈ 33000 ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.06.2026).

#lego #гиперкар #конструктор #koenigsegg #lego technic #goodwood hillclimb #sadair&#x27;s spear #ultimate car concept series
Источник: carscoops.com
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