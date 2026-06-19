Компания Lego вместе с Koenigsegg вывела на трассу полноразмерную управляемую модель Sadair’s Spear. Автомобиль разогнался до 111 км/ч и стал самым быстрым управляемым проектом Lego.

Инженерный проект Lego и Koenigsegg вышел за рамки стендов и макетов. Полноразмерная модель суперкара прошла испытание на скоростной трассе.

Полноразмерный Koenigsegg Sadair’s Spear, созданный при участии Lego, на фестивале скорости в британском поместье Гудвуд проехал знаменитый подъем на холм в обратном направлении и показал 111 км/ч. Этот результат превысил предыдущий рекорд управляемых моделей Lego более чем в два раза. Проект стал частью серии Ultimate Car Concept Series и совпал с выпуском набора Lego Technic в масштабе 1:8. Вместо демонстрационной модели компании собрали действующий автомобиль и вывели его на трассу. Заезд выполнил тест-пилот Koenigsegg Маркус Лунд, который ранее устанавливал рекорд на реальном Sadair’s Spear на том же подъеме.

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Конструкция содержит 327 906 элементов и весит около 1800 килограммов. При этом примерно 400 килограммов приходится на детали Lego.

По данным организаторов фестиваля в Гудвуде, результат заезда стал основанием для выделения отдельной категории рекордов для управляемых автомобилей Lego.





Кристиан фон Кёнигсегг, генеральный директор автопроизводителя, сказал: «Инновации и экстремальные характеристики лежат в основе всего, что мы делаем. Видеть, как Sadair's Spear воссоздается не только в виде высокодетализированной модели LEGO Technic в масштабе 1:8, но и в виде полноразмерного, управляемого автомобиля, — это поистине замечательно. Наше партнерство с LEGO Group демонстрирует, как общая страсть к инженерному делу и творчеству может привести к чему-то необыкновенному».

В наборе 4104 детали, мотор V8, девятиступенчатая коробка передач, подвеска спереди и сзади, а также съемная крыша. Из особенностей — «призрачный режим»: одним движением открываются панели кузова, складываются зеркала и срабатывают синхронные петли дверей.

Цена в США — от 449,99 $ (эквивалентно ≈ 33000 ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.06.2026).