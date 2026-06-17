BYD покажет сегодня вечером аксессуар Smart Button для внедорожника Great Tang. Устройство повторяет подход к управлению функциями салона через IoT-кнопки.

В день коммерческой премьеры внедорожника BYD Great Tang компания выводит на сцену дополнительное устройство управления функциями салона. Речь идет о компактном беспроводном модуле с настраиваемыми действиями.

Источник: BYD

BYD представит Smart Button вместе с запуском Great Tang сегодня вечером. Это небольшой магнитный модуль, который водитель может закрепить на центральной консоли или дверных панелях. Устройство реагирует на разные типы взаимодействий — одиночное нажатие, двойное или поворот. Пользователь может назначить более двадцати функций автомобиля и управлять ими без голосовых команд и без обращения к сенсорному экрану.

Источник: BYD

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Компания связывает такой подход с задачей снизить нагрузку на водителя во время движения в городе. Управление становится более прямым и не требует перехода между меню мультимедийной системы.

По сути, конструкция Smart Button повторяет подход к управлению экосистемой, который уже применяют в других автомобильных проектах. Ранее Xiaomi использовала аналогичный магнитный модуль в кроссовере YU7 для контроля функций автомобиля и устройств умного дома через IoT-связь.

Параллельно BYD развивает Great Tang как часть премиального сегмента. Предварительные заказы уже превысили 100 тысяч единиц. Запас хода на электротяге заявлен на уровне 950 километров.

Разработка автомобиля также сталкивалась с ограничениями производства аккумуляторов, которые ранее приводили к задержкам запуска. Сейчас компания продолжает масштабировать выпуск батарей Blade второго поколения, чтобы поддерживать спрос на модель.