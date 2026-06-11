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Global_Chronicles
Более 40% россиян назвали в 2026 году нестабильность главным источником стресса на работе
Ощущение нестабильности и непредсказуемости стало самой распространённой причиной рабочего стресса среди россиян в 2026 году.
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Сервис онлайн‑рекрутинга hh.ru совместно с психологической платформой Alter провели опрос среди сотрудников российских компаний: они узнали, что именно вызывает тревогу на рабочем месте и как люди справляются с этим состоянием. В исследовании участвовали около полутора тысяч россиян, и результаты показывают четкую связь между общим настроением в обществе и привычками на работе. 

Изображение - ChatGPT

Согласно этим данным, в нынешнем году чаще всего участники опроса называют причиной стресса на работе чувство нестабильности и непредсказуемости: на это указал 41% респондентов. Немногим реже люди жалуются на отношения с руководством — 40% опрошенных, а атмосферу в коллективе как источник напряжения отмечают уже 35%, тогда как год назад так отвечали 30%. Объем задач, который раньше входил в тройку основных факторов, сейчас беспокоит 27% участников, а сроки выполнения работы — 18%.

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Ответы также показали, что состав популярных способов борьбы с напряжением по‑прежнему похож на прошлогодний, но роли внутри списка изменились. Чаще всего люди по‑прежнему выбирают сон, однако доля тех, кто делает ставку на полноценный отдых, за пять лет снизилась с 62% до 49%. Разговоры с близкими остаются на втором месте, но здесь тоже зафиксирован минимум за тот же период: с 48% до 36%. Спорт, напротив, поднялся в рейтинге и вышел на третью позицию с результатом 26%, а еда опустилась на четвертую строку с показателем 22%. Замыкает топ‑5 курение: этим способом пользуются 19% опрошенных, и именно этот вариант за пять лет единственный показал рост и вытеснил из пятерки медитации и практики осознанности.

Клинический директор платформы Alter Анастасия Черткова отмечает, что доля сотрудников, которые считают постоянный стресс потенциальной причиной увольнения, снизилась за пять лет с 92% до 79%. Она объясняет, что это может означать, что часть людей привыкла к высокому уровню напряжения и воспринимает его как обычное состояние современной работы, но при этом нельзя исключать и влияние экономики: в условиях нестабильности многие боятся потерять и готовы дольше терпеть дискомфорт. Черткова добавляет, что отсутствие желания поспать и доверительно поговорить с родными и близкими при одновременном росте курения может говорить об истощении ресурсов и нехватке времени на восстановление, тогда как рост популярности спорта она считает позитивным сигналом, потому что физическая активность действительно помогает снижать тревожность и риск выгорания.

#работа #спорт #рынок труда #опрос #россияне #сон #стресс #психическое здоровье #курение #нестабильность #стресс на работе
Источник: gazeta.ru
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