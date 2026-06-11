Casio выпустила специальную версию G-Shock DW-5600 в сотрудничестве с Toyo Tires. Модель получила оформление, вдохновленное шинами Proxes Sport R.

Casio снова обратилась к своей классической квадратной модели, но на этот раз связала ее с темой автоспорта. Новая версия DW-5600 получила заметные отсылки к шинам Toyo и сохранила привычную конструкцию G-Shock.

Фото: Casio

Casio представила часы G-Shock DW5600TT25-1 в партнерстве с Toyo Tires. Компания оформила модель в духе новой летней шины Proxes Sport R, рассчитанной на жесткие условия эксплуатации. Внешне часы выделяются белым циферблатом, черным полимерным корпусом и ремешком с рисунком протектора.

Фото: Casio

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Синие элементы тоже играют заметную роль. Casio сделала синей петлю ремешка и нанесла логотипы Toyo Tires, Casio и G-Shock тем же цветом. На ремешке появились дополнительные надписи и знак «R», а на задней крышке компания выгравировала тематический рисунок, напоминающий автомобильную шину.

Фото: Casio

Фото: Casio

Модель получила и небольшую деталь для подсветки. При включении света на дисплее появляется синий знак Proxes R. Часы поставляются в синей подарочной коробке и коллекционной черной металлической коробке, дизайн которой вдохновлен колесами и шинами, с детальной проработкой рисунка протектора.

Фото: Casio

Заявленный срок службы батареи составляет приблизительно пять лет при использовании батарейки CR2016.

Фото: Casio

Продажи в США стартуют 14 июня, цена составит 150$ (эквивалентно ≈ 334600 ₽ по курсу ЦБ РФ на 11.06.2026).