Casio снова обратилась к своей классической квадратной модели, но на этот раз связала ее с темой автоспорта. Новая версия DW-5600 получила заметные отсылки к шинам Toyo и сохранила привычную конструкцию G-Shock.
Фото: Casio
Casio представила часы G-Shock DW5600TT25-1 в партнерстве с Toyo Tires. Компания оформила модель в духе новой летней шины Proxes Sport R, рассчитанной на жесткие условия эксплуатации. Внешне часы выделяются белым циферблатом, черным полимерным корпусом и ремешком с рисунком протектора.
Фото: Casio
Синие элементы тоже играют заметную роль. Casio сделала синей петлю ремешка и нанесла логотипы Toyo Tires, Casio и G-Shock тем же цветом. На ремешке появились дополнительные надписи и знак «R», а на задней крышке компания выгравировала тематический рисунок, напоминающий автомобильную шину.
Читайте еще больше про часы фирмы Casio:
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии
Casio и рэпер Rels B выпустят G-Shock: чёрное исполнение, гравировка и массивный алюминиевый кейс
Фото: Casio
Фото: Casio
Модель получила и небольшую деталь для подсветки. При включении света на дисплее появляется синий знак Proxes R. Часы поставляются в синей подарочной коробке и коллекционной черной металлической коробке, дизайн которой вдохновлен колесами и шинами, с детальной проработкой рисунка протектора.
Фото: Casio
Заявленный срок службы батареи составляет приблизительно пять лет при использовании батарейки CR2016.
Фото: Casio
Продажи в США стартуют 14 июня, цена составит 150$ (эквивалентно ≈ 334600 ₽ по курсу ЦБ РФ на 11.06.2026).