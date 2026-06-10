Valve планирует полностью отказаться от физических подарочных карт Steam до конца 2026 года. Компания объясняет решение тем, что мошенники продолжают использовать такие карты для обмана пользователей.

Физические подарочные карты долгое время оставались одним из самых простых способов пополнить баланс Steam без банковской карты. Однако именно этот формат оказался удобным инструментом не только для покупателей, но и для злоумышленников. Valve сообщила партнерам, что прекратит выпуск физических подарочных карт Steam к концу 2026 года. Компания связывает это решение с продолжающимся использованием карт в мошеннических схемах.

Источник изображения: Valve

За последние годы Valve неоднократно вводила ограничения, пытаясь сократить количество подобных злоупотреблений. Компания ограничивала активацию карт в отдельных регионах, меняла правила их использования и внедряла дополнительные меры контроля. Несмотря на это, проблема сохранилась. По данным Valve, злоумышленники по-прежнему убеждают жертв покупать подарочные карты Steam и передавать им коды активации. После получения кода мошенники быстро переводят средства на другие аккаунты, что затрудняет возврат денег.

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Физические карты постепенно исчезнут из розничной продажи. При этом пользователи по-прежнему смогут пополнять кошелек Steam через цифровые подарочные карты и другие доступные способы оплаты, которые поддерживает платформа. Компания считает, что отказ от пластиковых карт поможет сократить число случаев мошенничества, связанных с этим инструментом. Valve также рекомендует пользователям проявлять осторожность и не передавать коды подарочных карт третьим лицам независимо от предлога.