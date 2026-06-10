Физические подарочные карты долгое время оставались одним из самых простых способов пополнить баланс Steam без банковской карты. Однако именно этот формат оказался удобным инструментом не только для покупателей, но и для злоумышленников. Valve сообщила партнерам, что прекратит выпуск физических подарочных карт Steam к концу 2026 года. Компания связывает это решение с продолжающимся использованием карт в мошеннических схемах.
Источник изображения: Valve
За последние годы Valve неоднократно вводила ограничения, пытаясь сократить количество подобных злоупотреблений. Компания ограничивала активацию карт в отдельных регионах, меняла правила их использования и внедряла дополнительные меры контроля. Несмотря на это, проблема сохранилась. По данным Valve, злоумышленники по-прежнему убеждают жертв покупать подарочные карты Steam и передавать им коды активации. После получения кода мошенники быстро переводят средства на другие аккаунты, что затрудняет возврат денег.
Физические карты постепенно исчезнут из розничной продажи. При этом пользователи по-прежнему смогут пополнять кошелек Steam через цифровые подарочные карты и другие доступные способы оплаты, которые поддерживает платформа. Компания считает, что отказ от пластиковых карт поможет сократить число случаев мошенничества, связанных с этим инструментом. Valve также рекомендует пользователям проявлять осторожность и не передавать коды подарочных карт третьим лицам независимо от предлога.