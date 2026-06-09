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Global_Chronicles
Луганский хладокомбинат закупил уникальную итальянскую линию для мороженого стоимостью ₽1 млрд
Появилась информация о приобретении Луганским хладокомбинатом итальянской линии для выпуска мороженого с технологией шоковой заморозки.
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Луганский хладокомбинат продолжает расширять производственные возможности. На этот раз речь идет не просто об обновлении оборудования, а о технологии, которую используют лишь несколько предприятий в мире.

Фото: соцсети/ИЗНАНКА

По имеющейся информации, предприятие приобрело итальянскую линию, основанную на технологии быстрого охлаждения и шоковой заморозки. Такой подход ускоряет прохождение ключевого этапа производства и позволяет организовать работу линии с меньшим количеством ручных операций.

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Интерес к проекту связан не только с самой технологией. В случае запуска нового комплекса Луганский хладокомбинат окажется в числе всего шести предприятий мира, работающих на подобном оборудовании, и станет единственным владельцем такой линии в РФ.

Модернизация стала продолжением обновления производства, которое началось ранее. В 2024 году на предприятии заработала новая линия, рассчитанная на увеличение выпуска на несколько тысяч тонн в год. Тогда же комбинат начал развивать новые форматы продукции для розничной торговли.

Сообщается, что новая технология способна обеспечить выпуск до 60 тонн продукции за смену даже при небольшой численности персонала. По сути, предприятие делает ставку не только на расширение ассортимента, но и на возможность стабильно производить крупные партии мороженого.

Сегодня продукция комбината представлена в десятках российских городов, а ассортимент превышает сто наименований. На фоне модернизации предприятие рассчитывает укрепить позиции за пределами регионального рынка и нарастить объемы поставок.

#пищевая промышленность #мороженое #луганский хладокомбинат #луганское мороженое #производство мороженого #шоковая заморозка
Источник: iznanka.news
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