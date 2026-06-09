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Global_Chronicles
Apple повторила ошибку Samsung и случайно раскрыла детали складного iPhone Ultra
Apple случайно раскрыла характеристики своего первого складного iPhone через собственную операционную систему. Инженер-программист и пользователь X нашли в коде iOS 27 упоминания второго дисплея и механизма определения угла складывания.
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Samsung годами страдала от одной и той же проблемы — детали новых складных телефонов регулярно всплывали в собственной прошивке компании. Теперь Apple повторила тот же путь. Инженер-программист M1Astra и пользователь X Sam Henri Gold обнаружили в iOS 27 подробную информацию об iPhone Ultra.

 Изображение: AndroidAuthority

Программист M1Astra и пользователь X Sam Henri Gold исследовали код бета-версии iOS 27 подробнее, чем обычно. Они наткнулись на термины foldState, angleDegrees и mechanicalAngleDegrees. Перевод с языка программистов на человеческий: система умеет определять, сложен телефон или разложен, и даже измерять угол открытия. Иначе говоря, у iPhone Ultra будет свободный шарнир, как у складных Android.

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Интересно, что в коде нашли ссылки на второй дисплей, второе защитное стекло и два дополнительных датчика света. Обычному телефону такие детали не нужны.

Новые функции iOS 27 тоже выдают задумку компании. Apple добавила виджеты на весь экран — на раскладном телефоне такой виджет займет ровно половину дисплея. Обновилась и функция зеркального отображения при подключении к Mac: теперь iPhone может выводить картинку с размером iPad.

Официальный анонс iPhone Ultra ожидается в сентябре. Apple пока не комментировала утечку, но история повторяется: сначала детали находят в прошивке, потом компания показывает телефон. С Samsung это происходило не раз.

#apple #складной смартфон #утечка #ios 27 #iphone ultra #android authority
Источник: androidauthority.com
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