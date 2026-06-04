Компания BYD недавно открыла предзаказ на полноразмерный внедорожник Great Tang. Машина получила 100 000 заказов менее чем за две недели. Теперь производитель готовит к выходу флагманский седан.
Изображение: CarNewsChina
Генеральный менеджер подразделения Dynasty Network Лу Тянь (Lu Tian) опубликовал в Weibo пост с просьбой помочь с выбором названия для этого авто. Компания провела несколько раундов отбора и вышла на финальный список из шести вариантов.
В шорт-лист попали: Great Han (он же Dahan), Han 9, Han Ultra, Han Tianxia (в переводе — «Поднебесная»), Xiaohan и Han Chitu (в переводе — «Красный кролик»). Последние три названия отсылают к китайской культуре. BYD сознательно использует эту стратегию, позиционируя себя как глобального носителя китайской культуры.
На момент публикации статьи лидирует вариант Great Han — за него отдали 1727 голосов. Ближайший преследователь, Han Tianxia, набрал всего 254 голоса. С высокой вероятностью седан выйдет под именем Great Han.
Технические характеристики уже известны. Длина кузова составляет около 5,2 метра. На крыше установлен лидар. Салон получил трехспицевое рулевое колесо с логотипом Han по центру. Селектор коробки передач вынесли на рулевую колонку, что освободило место на центральном тоннеле для беспроводных зарядок и отсеков.
Седан получит литий-железо-фосфатную батарею Blade 2.0. Она способна заряжаться с 10% до 97% за 9 минут. Заднеприводная версия проедет 1008 километров на одном заряде по циклу CLTC. Полноприводная — 880 километров. Ожидается, что Great Han выйдет на внутренний рынок Китая в третьем квартале 2026 года. По данным China EV DataTracker, в апреле 2026 года BYD поставила на внутреннем рынке 149 606 машин, что на 38,5% меньше, чем годом ранее.