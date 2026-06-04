BYD предложила подписчикам в соцсети Weibo выбрать название для новой флагманской модели.

Компания BYD недавно открыла предзаказ на полноразмерный внедорожник Great Tang. Машина получила 100 000 заказов менее чем за две недели. Теперь производитель готовит к выходу флагманский седан.

Изображение: CarNewsChina

Генеральный менеджер подразделения Dynasty Network Лу Тянь (Lu Tian) опубликовал в Weibo пост с просьбой помочь с выбором названия для этого авто. Компания провела несколько раундов отбора и вышла на финальный список из шести вариантов.

реклама

В шорт-лист попали: Great Han (он же Dahan), Han 9, Han Ultra, Han Tianxia (в переводе — «Поднебесная»), Xiaohan и Han Chitu (в переводе — «Красный кролик»). Последние три названия отсылают к китайской культуре. BYD сознательно использует эту стратегию, позиционируя себя как глобального носителя китайской культуры.

На момент публикации статьи лидирует вариант Great Han — за него отдали 1727 голосов. Ближайший преследователь, Han Tianxia, набрал всего 254 голоса. С высокой вероятностью седан выйдет под именем Great Han.

Технические характеристики уже известны. Длина кузова составляет около 5,2 метра. На крыше установлен лидар. Салон получил трехспицевое рулевое колесо с логотипом Han по центру. Селектор коробки передач вынесли на рулевую колонку, что освободило место на центральном тоннеле для беспроводных зарядок и отсеков.

Седан получит литий-железо-фосфатную батарею Blade 2.0. Она способна заряжаться с 10% до 97% за 9 минут. Заднеприводная версия проедет 1008 километров на одном заряде по циклу CLTC. Полноприводная — 880 километров. Ожидается, что Great Han выйдет на внутренний рынок Китая в третьем квартале 2026 года. По данным China EV DataTracker, в апреле 2026 года BYD поставила на внутреннем рынке 149 606 машин, что на 38,5% меньше, чем годом ранее.