Разработал алгоритм, который анализирует активность генов и оценивает, насколько быстро стареет организм.

Ученые давно пытаются измерить биологический возраст — не по числу прожитых лет, а по реальному состоянию тканей и клеток. Существующие эпигенетические часы не всегда точны. Новый метод основан на анализе РНК. Эти молекулы показывают, какие гены включены, а какие выключены. С возрастом активность генов меняется, и эту информацию можно использовать как маркер старения. Команда под руководством биоинформатика Александра Тышковского (Alexander Tyshkovskiy) из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) собрала данные более чем по 11 тысячам образцов.

Изображение: ScienceAlert

В выборку вошли четыре вида: мыши, крысы, макаки и люди. Ученые сравнили процессы старения в разных тканях — от мышц до печени и крови. Одни гены замедляли старение. Например, те, что отвечают за здоровое деление клеток и заживление ран. Другие гены, связанные с гибелью клеток и воспалением, ускоряли биологический возраст и повышали риск смерти. На основе этих закономерностей исследователи построили алгоритм — так называемые транскриптомные часы.

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На образцах крови человека они предсказывали время до смерти не хуже лучших эпигенетических часов. Кроме того, метод уловил известные факторы старения — например, хронические болезни. Команда проверила это на животных моделях и на тканях реальных пациентов. Удивительно, но генетические признаки старения оказались схожи у всех четырех видов. Одна и та же активность генов проявлялась в печени и сердце крыс и людей. Это совпадение наблюдалось в разных типах клеток. По словам Тышковского, даже при совершенно разных функциях клетки сохраняют общие биомаркеры возраста.

Молекулярный биолог Жуан Педру де Магальяйнш (João Pedro de Magalhães) из Бирмингемского университета (University of Birmingham) в комментарии к исследованию отмечает: пока неясно, управляют ли эти гены старением, либо просто на него реагируют. Тем не менее, новый инструмент уже можно использовать для быстрой оценки влияния диеты, лекарств или загрязнения среды на биологический возраст.