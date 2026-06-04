Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новые биологические часы на основе РНК предсказывают скорость старения организма по анализу крови
Разработал алгоритм, который анализирует активность генов и оценивает, насколько быстро стареет организм.
реклама

Ученые давно пытаются измерить биологический возраст — не по числу прожитых лет, а по реальному состоянию тканей и клеток. Существующие эпигенетические часы не всегда точны. Новый метод основан на анализе РНК. Эти молекулы показывают, какие гены включены, а какие выключены. С возрастом активность генов меняется, и эту информацию можно использовать как маркер старения. Команда под руководством биоинформатика Александра Тышковского (Alexander Tyshkovskiy) из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) собрала данные более чем по 11 тысячам образцов.

Изображение: ScienceAlert 

В выборку вошли четыре вида: мыши, крысы, макаки и люди. Ученые сравнили процессы старения в разных тканях — от мышц до печени и крови. Одни гены замедляли старение. Например, те, что отвечают за здоровое деление клеток и заживление ран. Другие гены, связанные с гибелью клеток и воспалением, ускоряли биологический возраст и повышали риск смерти. На основе этих закономерностей исследователи построили алгоритм — так называемые транскриптомные часы.

реклама

На образцах крови человека они предсказывали время до смерти не хуже лучших эпигенетических часов. Кроме того, метод уловил известные факторы старения — например, хронические болезни. Команда проверила это на животных моделях и на тканях реальных пациентов. Удивительно, но генетические признаки старения оказались схожи у всех четырех видов. Одна и та же активность генов проявлялась в печени и сердце крыс и людей. Это совпадение наблюдалось в разных типах клеток. По словам Тышковского, даже при совершенно разных функциях клетки сохраняют общие биомаркеры возраста.

Молекулярный биолог Жуан Педру де Магальяйнш (João Pedro de Magalhães) из Бирмингемского университета (University of Birmingham) в комментарии к исследованию отмечает: пока неясно, управляют ли эти гены старением, либо просто на него реагируют. Тем не менее, новый инструмент уже можно использовать для быстрой оценки влияния диеты, лекарств или загрязнения среды на биологический возраст.

#старение #рнк #биологические часы #прогноз смертности #транскриптомные часы
Источник: sciencealert.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
CATL приблизилась к созданию литий-воздушной батареи с рекордной плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг
На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Звёздный город» о советской лунной программе
NASA выбрало Boeing 737-700 для испытаний оборудования миссии Artemis в условиях лунной гравитации
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
Энтузиаст сравнил RTX 3080 10 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ в паре с Ryzen 7 7800X3D в ряде игр
На ПМЭФ-2026 показали серийный образец кроссовера Volga K50
Мессенджер MAX удалили из App Store
Инженер создал систему с высокоточным лазером для борьбы с комарами
Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
Студенты из Москвы создали дрон для сброса грузов массой до 1,5 кг в заданный сектор
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake
ОАК начала строить опытный образец истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate
Спустя более 20 лет астрономы обнаружили источник загадочных радиосигналов из космоса

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter