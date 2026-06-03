Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Компания Haier представила новую линейку недорогих 4K-телевизоров
Флагманская серия S90 получила QLED-панель, поддержку Dolby Atmos и технологию KEF в акустике.
реклама

Китайский производитель Haier расширяет присутствие на бюджетном рынке телевизоров. Новые модели конкурируют с TCL по цене и характеристикам. Флагманская серия S90 предлагает технологию QLED и качественный звук за существенно меньшие деньги, чем у лидеров.

Источник изображения: Haier

Haier запускает три серии телевизоров: флагманскую S90, среднего ценового сегмента S80 и начального уровня K85. Все модели поддерживают 4K-разрешение. Флагманская линейка S90 использует QLED-панель с искусственным интеллектом для оптимизации картинки. За звук отвечают два динамика по 10 ватт с технологией от британской аудиокомпании KEF. Есть поддержка Dolby Atmos для объемного звучания.

реклама

Телевизоры S90 доступны в размерах от 55 до 85 дюймов. Набор портов включает четыре HDMI, один из которых с поддержкой eARC. Производитель заявляет функцию 240Hz DLG, но официального подтверждения работы 4K при 120 Гц пока нет.

Серия S80 также получила QLED-панель, но без Dolby Atmos — вместо нее используется Dolby Audio. Телевизоры линейуи K85 оснащены обычной светодиодной подсветкой. Все телевизоры работают на платформе Fire TV. Во встроенное программное обеспечение Freely входят британские стриминговые сервисы BBC iPlayer, Channel 4 и ITVX, а также Disney+, Netflix и Amazon Prime Video.

Диапазон размеров для S80 — от 43 до 75 дюймов, для K85 — от 43 до 65 дюймов. Самая большая диагональ среди всех моделей — 85 дюймов у S90. Цена 65-дюймовой версии S90 в рублях эквивалентны 57 300.

#dolby atmos #qled #haier #s90 #s80 #4k tv #k85
Источник: whathifi.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter