Флагманская серия S90 получила QLED-панель, поддержку Dolby Atmos и технологию KEF в акустике.

Китайский производитель Haier расширяет присутствие на бюджетном рынке телевизоров. Новые модели конкурируют с TCL по цене и характеристикам. Флагманская серия S90 предлагает технологию QLED и качественный звук за существенно меньшие деньги, чем у лидеров.

Источник изображения: Haier

Haier запускает три серии телевизоров: флагманскую S90, среднего ценового сегмента S80 и начального уровня K85. Все модели поддерживают 4K-разрешение. Флагманская линейка S90 использует QLED-панель с искусственным интеллектом для оптимизации картинки. За звук отвечают два динамика по 10 ватт с технологией от британской аудиокомпании KEF. Есть поддержка Dolby Atmos для объемного звучания.

реклама

Телевизоры S90 доступны в размерах от 55 до 85 дюймов. Набор портов включает четыре HDMI, один из которых с поддержкой eARC. Производитель заявляет функцию 240Hz DLG, но официального подтверждения работы 4K при 120 Гц пока нет.

Серия S80 также получила QLED-панель, но без Dolby Atmos — вместо нее используется Dolby Audio. Телевизоры линейуи K85 оснащены обычной светодиодной подсветкой. Все телевизоры работают на платформе Fire TV. Во встроенное программное обеспечение Freely входят британские стриминговые сервисы BBC iPlayer, Channel 4 и ITVX, а также Disney+, Netflix и Amazon Prime Video.

Диапазон размеров для S80 — от 43 до 75 дюймов, для K85 — от 43 до 65 дюймов. Самая большая диагональ среди всех моделей — 85 дюймов у S90. Цена 65-дюймовой версии S90 в рублях эквивалентны 57 300.