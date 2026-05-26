Сотрудники TSMC обсуждают возможность создания профсоюза и проведения забастовки. Причиной стали сообщения о вероятном сокращении бонусов примерно на 15%.

На фоне рекордной прибыли TSMC внутри компании усилилось недовольство системой премий. Работники считают, что руководство перераспределяет средства в пользу масштабного строительства новых предприятий.

Как сообщает DigiTimes, сотрудники TSMC начали обсуждать коллективные действия после слухов о снижении премий за производительность. По данным источников, компания может уменьшить выплаты примерно на 15%, несмотря на рост прибыли благодаря высокому спросу на чипы для систем искусственного интеллекта.

В первом квартале TSMC получила чистую прибыль в размере 572,5 млрд тайваньских долларов. Это на 58% больше прошлогоднего показателя. При этом сотрудники утверждают, что компания отказалась от прежнего подхода, при котором часть нераспределенной прибыли направляли на бонусы персоналу.

Аналитики связывают ситуацию с крупными расходами TSMC на расширение производства. Компания одновременно строит 12 предприятий в США, Японии, Германии и на Тайване. Инвестиции в новые площадки и развитие 2-нм и 1,4-нм техпроцессов достигают $52–56 млрд в год.

TSMC работает без профсоюза с момента основания в 1987 году. У сотрудников нет формального механизма для коллективных переговоров. Недовольство усилилось после соглашений Samsung Electronics и SK hynix с профсоюзами и сейчас вылилось на тайвайньскую платформу Dcard и в специальные группы в Facebook*.

Годовое собрание акционеров TSMC запланировано на 28 мая в Синьчу.

* Facebook - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России