Global_Chronicles
Археологи связали ранний расцвет Старой Ладоги с трёхметровыми осетрами
Ученые изучили более 67 тысяч костей животных из культурных слоев Старой Ладоги за период с VIII по XVII век. Исследование показало, что в начале IX века основой экономики поселения был лов осетров длиной до трех метров.
Древняя Ладога, известная сегодня как Старая Ладога, возникла не позднее середины VIII века в низовьях реки Волхов. Поселение стояло на водных путях, которые соединяли Балтику с Черным морем, Византией и Каспийским регионом. Археологи давно связывали расцвет города с торговлей, ремеслом и контактами со скандинавами, славянскими и финскими общинами. Новое исследование добавляет еще один фактор.

Команда под руководством Натальи Григорьевой из Института истории материальной культуры РАН систематически проанализировала кости животных из раскопок 2011–2013 годов. Предыдущие исследования носили выборочный характер. В этот раз ученые взяли образцы из каждого слоя на всей глубине раскопа, что позволило точно сравнить разные этапы развития поселения.

Согласно полученным данным, в культурных слоях, относящихся к началу IX века, археологи обнаружили резкое увеличение количества рыбных костей. В течение примерно 50 лет рыба составляла от 63% до 83% всех костей животных, найденных при раскопках. Из них от 27% до 34% приходилось на атлантического осетра. Также в находках присутствовали судак, лещ и волховский сиг.

Большая часть скелета осетра состоит из хрящевой ткани и плохо сохраняется. Поэтому реальное количество пойманных рыб могло быть даже больше. Сохранившиеся останки показывают, что отдельные особи достигали трех метров в длину и весили около 300 килограммов. Такие объемы улова превышали потребности одной семьи. Ученые предполагают, что рыбу солили, сушили или замораживали и использовали для обмена. Лов требовал организованного знания о сезонных нерестовых миграциях осетра из Ладожского озера в Волхов.

В слоях начиная с середины IX века количество рыбных костей постепенно уменьшается. Одновременно растет число костей домашнего скота: свиней, молочных коров, овец и лошадей. К X веку набор костей животных становится похож на тот, что характерен для развитого средневекового города. Кости диких зверей встречаются редко. Кости собак и кошек также немногочисленны. В слоях, которые относят к XII веку, общее количество костей в исследуемой области резко падает. Археологи связывают это с постройкой каменной церкви Святого Климента около 1153 года. Рядом образовался административный центр. Подтверждением этому следует считать находки свинцовых печатей. Такие же отходы человеческой деятельности, как кости, возможно, переместились в другое место.

Общая картина данных, полученных после анализа раскопок, подтверждают точку зрения, что Древняя Ладога развивалась на ранних этапах как город, а не как простое сельскохозяйственное поселение. Местная экономика опиралась на три составляющие: речные ресурсы, ремесленное производство и развитую торговлю. Огромные кости осетра теперь свидетельствуют о том, что рыба, скорее всего, стала одним из первых и главных факторов, способствовавших этой трансформации.

#археология #рыболовство #древняя ладога #осетры #старая ладога
Источник: arkeonews.net
