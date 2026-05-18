Global_Chronicles
Анализ льда Арктики показал: Земля может лететь сквозь остатки взорвавшихся сверхновых звезд
Ученые обнаружили в антарктическом льду редкий радиоактивный изотоп железа-60. Находка может указывать на то, что Солнечная система проходит через облако пыли, оставшееся после взрывов звезд.

Антарктический лед стал источником данных для изучения процессов за пределами Солнечной системы. Исследователи обратили внимание на следы вещества, которое обычно возникает после взрывов массивных звезд. Международная группа ученых обнаружила в образцах антарктического льда изотоп железа-60 — редкий радиоактивный элемент, который формируется во время взрывов сверхновых.

Изображение - ChatGPT

Ранее этот изотоп находили в донных отложениях океана и связывали с древними сверхновыми, но для относительно недавнего периода поблизости не наблюдали подходящих взрывов, что оставляло вопрос открытым. Авторы исследования объясняют наблюдаемую картину тем, что Солнечная система движется внутри так называемого Локального межзвездного облака — разреженной области газа и пыли, где мог сохраниться материал одной или нескольких сверхновых. По их оценке, мы вошли в это облако десятки тысяч лет назад и сейчас находимся близ его границы, а через несколько тысяч лет покинем его.

Чтобы выделить крайне малые количества железа‑60, пришлось растопить около 300 килограммов антарктического льда и отделить из него всего сотни миллиграммов пыли. Далее с помощью ускорителя частиц специалисты «просеяли» эту пыль, отбирая единичные атомы нужного изотопа среди триллионов обычных атомов, и дополнительно проверили результаты по другим радионуклидам, чтобы исключить ошибки обработки.

Ученые планируют изучить еще более древние слои льда, сформировавшиеся до входа Солнечной системы в это межзвездное облако. Сравнение таких образцов с уже полученными данными поможет лучше описать путь Солнечной системы в окрестностях Галактики и изменения межзвездной среды вокруг нее.

#солнечная система #антарктида #сверхновые #железо-60
Источник: discovermagazine.com
