Global_Chronicles
LG выпустит первый в мире монитор с частотой 1000 Гц при разрешении 1080p
LG анонсировала UltraGear 25G590B — первый в мире игровой монитор с нативной частотой обновления 1000 Гц при разрешении Full HD.

До сих пор отметка в 1000 Гц для игровых мониторов существовала только при разрешении 720p — компромисс, который мало кого устраивал. LG решила эту задачу иначе, не снижая разрешение. 

Изображение: TweakTown 

Модель UltraGear 25G590B получила 62-сантиметровую (24,5 дюйма) IPS-матрицу с нативной частотой обновления 1000 Гц при разрешении 1920x1080. Монитор рассчитан, прежде всего, на киберспортсменов, для которых скорость реакции важнее детализации изображения.

Главный практический вопрос — поддержка со стороны игр. Многие соревновательные тайтлы имеют встроенное ограничение частоты кадров, и 1000 Гц в таком случае просто не задействуются. Монитор имеет смысл только для тех игр, которые физически способны выдавать 1000 кадров в секунду. Counter-Strike — один из немногих подходящих примеров, но перед покупкой стоит проверить лимиты конкретных игр.

LG позиционирует 25G590B не только как инструмент для профессиональных геймеров, но и для всех, кому нужна максимальная точность изображения при высокой скорости отклика. Дата выхода и цена пока не раскрывались — монитор анонсирован к запуску в течение 2026 года.

#lg #киберспорт #игровые мониторы #ips #counter-strike #full hd #1080p #частота обновления #1000 гц #ultragear 25g590b
Источник: tweaktown.com
