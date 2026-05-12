Юридическая фирма Sample Legal оценила, что для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков переработки требует 41% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах.

После ужесточения российского законодательства о наркотиках под проверку попали не только книги и фильмы, но и каталоги музыкальных сервисов. Юристы предупреждают, что правообладателям придется либо менять тексты, либо снабжать часть релизов специальной маркировкой.

Юристы Sample Legal проанализировали свыше 840 треков разных жанров, вышедших до 1 марта текущего года. По их оценке, около 41% записей содержат фрагменты, которые могут трактовать как пропаганду наркотиков и потребовать правок.

Хуже всего ситуация в хип‑хопе: в среднем под риск попадает примерно половина треков, а в отдельных каталогах — до 80%. В поп‑музыке и роке потенциально проблемными признали от 7% до 18% песен.

Чаще всего вопросы вызывают строки, где употребление наркотиков выглядит допустимым или привлекательным; это около трети всех зафиксированных случаев. Еще примерно столько же составляют описания способов покупки и употребления, а также прямые упоминания веществ и связанного с ними сленга.