Платим блогерам
Global_Chronicles
Bank of America предлагает установить цену на GTA 6 не ниже $80 ради поддержки игровой индустрии
Аналитики Bank of America считают, что Grand Theft Auto 6 должна стоить $80. По их мнению, это позволит другим издателям также поднять цены.

GTA 6 должна выйти в ноябре этого года, но издатель еще не объявил, сколько будет стоить игра. На этом фоне банкиры и аналитики начали активно обсуждать, какой ценник устроит инвесторов и при этом задаст тон для всего рынка. В аналитической записке для инвесторов Омар Дессуки из Bank of America предложил Take-Two поставить на GTA 6 цену в $80, а не $70, которые многие ожидали увидеть как базовый вариант.

Изображение - ChatGPT

Он ссылается на слова главы Take-Two Штрауса Зельника о том, что с учетом инфляции реальные цены на игры со временем фактически снизились, и считает, что новый крупный релиз может закрепить более высокий уровень цен. Дессуки отмечает, что другим издателям будет трудно продавать свои проекты за $80, если GTA 6 выйдет дешевле, потому что именно игра Rockstar задает ориентир для рынка.

По сути, его предложение означает, что геймеры должны оплатить попытку «спасти» индустрию, которая столкнулась с ростом бюджетов и переработками и ищет способы окупать большие затраты. Руководитель Take-Two на конференции iicon обсуждал тему цен и заявил, что компания стремится назначать стоимость «намного ниже» той ценности, которую люди видят в игре, но прямой ответ по GTA 6 так и не дал.

Читайте: Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный

#rockstar games #видеоигры #gta 6 #take-two #bank of america
Источник: wccftech.com
