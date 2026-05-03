Канада разрабатывает миссию POET для поиска экзопланет размером с Землю. Аппарат будет наблюдать транзиты у ультрахолодных карликовых звезд.

Число подтвержденных экзопланет продолжает расти, и внимание исследователей смещается к небольшим каменистым мирам. Новые инструменты помогают точнее находить такие объекты рядом с нами.

Канада предложила миссию POET (Photometric Observations of Exoplanet Transits), которая сейчас находится в стадии разработки. Ее задача — обнаружение и изучение планет размером с Землю и так называемых суперземель. В центре внимания окажутся ультрахолодные карликовые звезды, включая классы K и M, а также коричневые карлики.

Метод работы основан на регистрации транзитов, т.е. когда планета проходит перед звездой, ее яркость немного снижается, а стало быть, эту планету можно обнаружить. У небольших звезд этот эффект заметнее, поскольку их диаметр составляет около десяти процентов от солнечного. По сути, это упрощает фиксацию даже сравнительно малых планет.

Проект опирается на опыт предыдущих канадских миссий MOST и NEOSSat, запущенных в 2003 и 2013 годах. Однако новый телескоп получит апертуру 20 сантиметров и сможет работать в нескольких диапазонах — от ближнего ультрафиолета до коротковолнового инфракрасного.

Исследовательская группа сначала собрала расширенный список из более чем 7200 предполагаемых ультрахолодных карликов. Затем специалисты последовательно отсеяли неподходящие объекты. Из выборки убрали двойные системы и слишком яркие звезды, поскольку их характеристики мешают точно фиксировать слабые сигналы транзитов. После этого в каталоге осталось около 3000 звезд, расположенных не дальше 100 парсеков от Земли — это примерно 326 световых лет.

На следующем этапе ученые применили моделирование. Они проверили, как телескоп сможет регистрировать прохождения планет на фоне этих звезд, и оценили вероятность обнаружения. Такой подход позволил выделить наиболее подходящие цели для наблюдений. В итоге список сократился до диапазона от 100 до 300 объектов, которые планируют изучать в рамках годичной миссии.

Расчеты показывают, что аппарат сможет фиксировать планеты с относительно короткими орбитальными периодами — от 7 до 50 дней. Речь идет о телах с радиусом от одной до примерно 2,5 радиуса Земли. Иначе говоря, миссия нацелена на поиск как землеподобных планет, так и более крупных каменистых миров, обращающихся близко к своим звездам.