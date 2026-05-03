Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Канада готовит миссию POET для поиска землеподобных экзопланет около ультрахолодных карликовых звёзд
Канада разрабатывает миссию POET для поиска экзопланет размером с Землю. Аппарат будет наблюдать транзиты у ультрахолодных карликовых звезд.

Число подтвержденных экзопланет продолжает расти, и внимание исследователей смещается к небольшим каменистым мирам. Новые инструменты помогают точнее находить такие объекты рядом с нами. 

Изображение - ChatGPT

Канада предложила миссию POET (Photometric Observations of Exoplanet Transits), которая сейчас находится в стадии разработки. Ее задача — обнаружение и изучение планет размером с Землю и так называемых суперземель. В центре внимания окажутся ультрахолодные карликовые звезды, включая классы K и M, а также коричневые карлики.

Метод работы основан на регистрации транзитов, т.е. когда планета проходит перед звездой, ее яркость немного снижается, а стало быть, эту планету можно обнаружить. У небольших звезд этот эффект заметнее, поскольку их диаметр составляет около десяти процентов от солнечного. По сути, это упрощает фиксацию даже сравнительно малых планет.

Проект опирается на опыт предыдущих канадских миссий MOST и NEOSSat, запущенных в 2003 и 2013 годах. Однако новый телескоп получит апертуру 20 сантиметров и сможет работать в нескольких диапазонах — от ближнего ультрафиолета до коротковолнового инфракрасного.

Читайте: Астрофизик из США предложил пересмотреть методику поиска инопланетных цивилизаций.



Исследовательская группа сначала собрала расширенный список из более чем 7200 предполагаемых ультрахолодных карликов. Затем специалисты последовательно отсеяли неподходящие объекты. Из выборки убрали двойные системы и слишком яркие звезды, поскольку их характеристики мешают точно фиксировать слабые сигналы транзитов. После этого в каталоге осталось около 3000 звезд, расположенных не дальше 100 парсеков от Земли — это примерно 326 световых лет.

На следующем этапе ученые применили моделирование. Они проверили, как телескоп сможет регистрировать прохождения планет на фоне этих звезд, и оценили вероятность обнаружения. Такой подход позволил выделить наиболее подходящие цели для наблюдений. В итоге список сократился до диапазона от 100 до 300 объектов, которые планируют изучать в рамках годичной миссии.

Расчеты показывают, что аппарат сможет фиксировать планеты с относительно короткими орбитальными периодами — от 7 до 50 дней. Речь идет о телах с радиусом от одной до примерно 2,5 радиуса Земли. Иначе говоря, миссия нацелена на поиск как землеподобных планет, так и более крупных каменистых миров, обращающихся близко к своим звездам.

#nasa #экзопланеты #микроспутники #ультрахолодные карлики #most #neossat #poet
Источник: phys.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4
Roblox анонсировала фотореалистичную модель на основе ИИ для своих игр

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter