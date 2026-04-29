Исследование Т—Ж, на которое ссылается «Газета.Ru», показало, что в 2025 году разрыв между зарплатами в Москве и регионах по отношению сократился до 2,39 раза и стал минимальным за 12 лет.

В обсуждениях зарплат в России обычно фигурирует средний показатель по стране, но он плохо отражает реальную картину. Сильное влияние Москвы и нескольких богатых регионов искажает статистику и скрывает разрыв между столицей и остальными субъектами.

По данным исследования Т—Ж, средняя начисленная зарплата в России в минувшем году составила примерно 100 тысяч рублей, но без учета Москвы этот показатель снижается до 75,5 тысячи. Уровень столичных доходов при этом заметно выше: средняя зарплата в Москве достигла 181 тысячи рублей. На рынке труда столицы занято свыше 8,5 млн человек, около 12% всех трудовых ресурсов страны, и именно этот объем высоких выплат сильно влияет на общероссийскую статистику.

Если смотреть только на разницу в абсолютных суммах, она продолжает расти: в 2021 году москвичи зарабатывали в среднем на 71,3 тысячи рублей больше, чем жители регионов, в 2024‑м — уже на 95,5 тысячи, а в 2025‑м — более чем на 105 тысяч. Но при сравнении не рублевой разницы, а соотношения зарплат картина другая. Исследование фиксирует, что с пикового уровня 2,72 раза в 2021 году разрыв по отношению сократился до 2,39 раза и вернулся к значениям, близким к началу 2010‑х. За последние четыре года региональные зарплаты в среднем росли быстрее московских, что и привело к снижению относительного неравенства, хотя столица сохраняет значительный отрыв по уровню доходов.