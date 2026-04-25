Новый сезонный прогноз указывает на высокую вероятность формирования Эль‑Ниньо уже к маю 2026 года. Это климатическое явление способно изменить характер летней погоды по всему миру — от усиления жары и засух до аномальных ливней и наводнений в отдельных регионах.

Эль‑Ниньо и Ла‑Нинья — две фазы одной и той же климатической системы в тропическом Тихом океане, которые заметно влияют на погоду по всей планете. Сейчас метеорологические службы фиксируют признаки перехода к теплой фазе, и свежие прогнозы предполагают, что Эль‑Ниньо может сформироваться уже к началу лета 2026 года.

Согласно новому долгосрочному прогнозу, температуры поверхностных вод в центральной и восточной части экваториального Тихого океана продолжают расти и приближаются к значениям, характерным для Эль‑Ниньо. Вероятность того, что явление разовьётся в период с мая по июль, сейчас считается повышенной по сравнению со средней многолетней статистикой. По оценкам экспертов, даже умеренный эпизод способен заметно изменить привычные погодные сценарии уже этим летом.

Эль‑Ниньо связан с ослаблением пассатов и перераспределением тёплой воды в тропическом Тихом океане. Это смещает зоны активной конвекции и меняет траектории струйных течений в атмосфере, а через них — режимы осадков и температур в отдаленных регионах. На практике это может означать более жаркое и сухое лето в одних частях мира и усиление ливней, штормов и наводнений — в других, включая отдельные районы Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

Еще в марте Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) оценивал вероятность возникновения Эль‑Ниньо летом (с июня по август) примерно в 62%. В обновленном апрельском обзоре метеорологи уточнили расчеты: теперь вероятность формирования Эль‑Ниньо в период с мая по июль и его сохранения до конца года оценивается на уровне около 61%.

Американское ведомство также рассматривает сценарий очень мощного эпизода. По последним оценкам NOAA, шансы на то, что к ноябрю событие достигнет категории «очень сильного» Эль‑Ниньо, составляют примерно четверть. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не использует термин «супер‑Эль‑Ниньо», но признает, что часть моделей указывает на возможность такого события во второй половине года.

ВМО планирует опубликовать обновленный консенсус‑прогноз по Эль‑Ниньо в конце мая, уже с учетом свежих данных об океане и атмосфере. Этот документ должен уточнить, насколько вероятны разные сценарии — от умеренного до сильного эпизода — и как они могут отразиться на температурах и осадках в летний сезон в ключевых регионах мира.

Авторы прогнозов подчеркивают, что ни одно из значений не гарантирует исход: система «океан–атмосфера» остается хаотичной, и реальные последствия зависят от силы, продолжительности и точных временных рамок события. Тем не менее, показатели NOAA и ВМО уже используются для планирования — от подготовки энергосистем к возможным волнам жары до оценки рисков для сельского хозяйства, водных ресурсов и здоровья людей.