Ситуация вокруг разработки онлайн-игры Ashes of Creation обострилась после публикации финансовых обвинений. Руководитель студии публично ответил на эти заявления.

Изображение предоставлено Intrepid Studios

Основатель Intrepid Studios Стивен Шариф (Steven Sharif) прокомментировал обвинения в нецелевом использовании средств, привлеченных через Kickstarter. Он заявил, что YouTube-блогер NefasQS получил ложную информацию от заинтересованных лиц и распространил ее без проверки.

Ранее инвестор Джейсон Караманис (Jason Karamanis) и YouTube-блогер NefasQS утверждали, что деньги проекта тратили на личные нужды, включая оплату повара, покупки на аукционах и коллекционные товары. В подтверждение приводились финансовые данные за несколько лет.

Шариф отверг эти заявления и подчеркнул, что проект финансировался из разных источников, включая его собственные вложения. Он также заявил, что обвинения в личных расходах не соответствуют действительности.

По его словам, конфликт связан с судебным разбирательством вокруг активов студии. В рамках процесса стороны уже представили взаимные претензии. Шариф добавил, что направит в суд дополнительные материалы, чтобы подтвердить свою позицию.



