Как стало известно из анализа Music Week, интерес к аудиокассетам в мире продолжает расти, и производители снова выпускают устройства для их воспроизведения. Gadhouse представила портативный плеер Miko, который сочетает в себе ретро-шарм и удобство беспроводного подключения.

Плеер поддерживает Bluetooth 5.3. Это значит, что пользователь может слушать кассеты через беспроводные наушники или колонку. Для проводного подключения предусмотрен 3,5-миллиметровый разъем.

Корпус выполнили с полупрозрачной крышкой. Сквозь нее видно движение ленты. Управление организовано пятью кнопками: воспроизведение, остановка, перемотка вперед, перемотка назад и запись. В новинку встроили микрофон и её можно использовать как диктофон для голосовых заметок.

Miko – не первый кассетный плеер с Bluetooth. В прошлом году выходила модель Edith от We Are Rewind. Но новинка от Gadhouse заметно дешевле.

Устройство уже поступило в продажу по цене 99 долларов США (эквивалентно ≈₽7700 по курсу ЦБ РФ на 10.04.26).