Бывший программист Rockstar Games указал в своем профиле LinkedIn, что работал над процедурной системой разрушения стекла для транспорта и предметов окружения в GTA 6. Удаление этой информации после огласки усилило интерес и косвенно подтвердило ее достоверность.

Пользователи Reddit наткнулись на страницу в LinkedIn бывшего сотрудника Rockstar, который работал в компании с февраля 2020 по апрель 2023 года. В описании своих обязанностей программист раскрыл детали, касающиеся технологий Grand Theft Auto 6, после чего поспешил удалить эту информацию.

В описании обязанностей в профиле специалиста говорилось, что он занимался системой процедурного разбивания стекла для транспорта и игровых объектов. Речь идет не о простых анимациях: технология рассчитывает повреждения в зависимости от условий, поэтому результат каждый раз отличается.

Помимо этого, сотрудник участвовал в создании инструментов для захвата мелких деталей графики. Эти наработки Rockstar использует для трейлеров и скриншотов. Факт удаления информации из профиля после того, как на нее обратили внимание фанаты, говорит сам за себя. Обычно такие правки в LinkedIn — косвенное подтверждение, что данные были точными. Игра выходит в декабре, и теперь фанаты будут ждать не только сюжет, но и то, как эффектно полетят осколки стекол после аварии.