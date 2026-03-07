Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD выводит свою зарядную инфраструктуру на глобальный уровень. К концу 2026 года компания запустит за рубежом станции мощностью 1500 кВт.

Крупнейший в мире производитель автомобилей на новых источниках энергии — BYD — продолжает расширять присутствие на международном рынке. Издание CarNewsChina, ссылаясь на информацию IT-home , сообщило, что BYD собирается развернуть за рубежом собственную инфраструктуру сверхбыстрой зарядки мощностью 1500 кВт.

Источник: IT-home

Проект опирается на китайскую программу Flash Charging China. Внутри Поднебесной компания строит масштабную сеть зарядных комплексов и собирается довести их число до 20 тысяч к декабрю 2026 года. Большая часть таких станций появится в городах при участии партнера TELD, еще часть разместят на автомагистралях.

Технология использует схему с накопителями энергии емкостью 200–300 кВт·ч в каждом модуле. Такая конструкция уменьшает нагрузку на энергосистему и позволяет станции поддерживать мощность до 1500 кВт при напряжении около 1000 В.

Совместимые электромобили, включая Denza Z9GT и Yangwang U7 с батареями Blade Battery 2.0, могут увеличить заряд примерно с 10 до 70 процентов всего за пять минут.

Запуск собственной сети сверхбыстрой зарядки электромобилей за пределами Китая совпадает с ростом зарубежных продаж компании. BYD планирует довести экспорт до 1,3 млн автомобилей уже в нынешнем году и расширяет производство на заводах в Таиланде, Бразилии и Венгрии.