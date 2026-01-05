Сайт Конференция
Global_Chronicles
MSI показала видеокарту энергопотреблением до 2 500 Вт с ЖК-дисплеем и СЖО нового поколения
Компания MSI представила на CES 2026 топовую видеокарту GeForce RTX 5090 Lightning. Модель разработана совместно с NVIDIA и рассчитана на экстремальное энергопотребление до 1600 Вт. Для отвода тепла используется фирменная система жидкостного охлаждения.

Издание WCCFTech обратило внимание на новинку с CES — видеокарту MSI GeForce RTX 5090 Lightning. Это нестандартная модель, разработанная совместно с NVIDIA.

 

Главная особенность карты — плата, рассчитанная на экстремальное энергопотребление до 1600 Вт. Для этого MSI использовала усиленную систему питания на 40 фаз и два 16-контактных разъема. В BIOS даже заложен режим, позволяющий выжать до 2500 Вт.

С таким тепловыделением справляется собственная система жидкостного охлаждения MSI. Ее полноконтактная холодная пластина закрывает графический процессор, память и цепь питания. Инженеры использовали насос нового поколения, гибридный радиатор и специальный бесшумный вентилятор.

«В кожухе расположен большой ЖК-дисплей, который можно настраивать (MSI называет его первым в мире дисплеем, занимающим всю поверхность видеокарты), а сама карта выполнена в культовой черно-желтой цветовой гамме, характерной для серии «Lightning». В кожухе размещен помпа системы жидкостного охлаждения, и, по словам MSI, новая система жидкостного охлаждения включает в себя полностью интегрированную и контактную с поверхностью холодную пластину, которая закрывает графический процессор, память и все высоковольтные каскады».

Оверклокеры уже тестировали ранние образцы, разогнав чип до 3,75 ГГц. Фактически, MSI создала готовый инструмент для установки рекордов, максимально сняв ограничения по питанию и охлаждению.

#nvidia #msi #видеокарта #разгон #geforce rtx 5090 #lightning #жидкостное охлаждение #ces 2026
Источник: wccftech.com
