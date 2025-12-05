В США начал работу мобильный оператор Phreeli, который позиционирует себя как сервис для защиты приватности. Компания предлагает регистрацию только по почтовому индексу и не требует предоставления паспортных данных.

На рынок телекоммуникаций США выходит игрок с необычным подходом. Его главный продукт — не скорость интернета или безлимитные звонки, а максимальная анонимность пользователя.

Основатель и генеральный директор компании — Николас Меррилл (Nicholas Merrill), давний сторонник приватности. В 2004 году он даже судился с ФБР из-за секретного запроса в рамках «Патриотического акта». Теперь он запустил собственный виртуальный оператор Phreeli, который использует инфраструктуру T-Mobile.

Фишка сервиса — в архитектуре под названием Double-Blind Armadillo. Иначе говоря, система разделяет личность абонента и его активность в сети. Для активации сим-карты или eSIM нужно указать всего три вещи: расширенный почтовый индекс, имя пользователя и произвести оплату. Ни паспорта, ни номера социального страхования, ни кредитной истории. Платить можно картой или криптовалютой вроде Monero. При желании можно даже зайти на сайт через браузер Tor.

Меррилл прямо заявляет: если вы не передаете данные, их нельзя потерять или продать. Его компания не собирает, не хранит и не продает метаданные звонков или перемещений абонентов. При этом он подчеркивает, что Phreeli — не сервис для одноразовых телефонов. Цель — дать обычным людям, которые не нарушают закон, возможность пользоваться связью без ощущения тотальной слежки.

Тарифы начинаются от 25 долларов в месяц, включая налоги. Контрактов нет — только помесячная оплата. Конечно, операционная система смартфона или приложения все еще могут собирать данные. Но Phreeli убирает из уравнения самого оператора связи, который традиционно знает, кто и где находится.





Компания признает, что не может контролировать работу вышек сотовой связи. Но, как заявляет Меррилл, можно сделать другое — отделить персональную информацию человека от его действий в телефонной системе. В этом и заключается главное предложение Phreeli.