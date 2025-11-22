В Выборге сделали две уникальные археологические находки. В канализационном коллекторе у замка обнаружили считавшийся утерянным шведский геральдический камень XV века, а на улице Северный Вал рабочие нашли старинный кинжал.

Ремонтные работы в Выборге снова преподносят сюрпризы. На этот раз исторические артефакты нашлись там, где их меньше всего ожидали увидеть — в канализационной системе и в грунте на обычной улице в самом центре города.

Археологи исследовали одноэтажное здание 1770-х годов постройки, которое стоит напротив Выборгского замка. Во время планового осмотра они наткнулись на запечатанный канализационный коллектор. Когда тяжелую каменную крышку перевернули и почистили, под ней оказалась плита с рыцарским гербом. Это был тот самый геральдический камень семьи Тотт, который считали утерянным больше ста лет.

Шведские наместники Тотты управляли Выборгом в середине XV века. Их герб со шлемом и перьями изначально украшал королевские покои замка в 1450-х годах. Камень пропал после того, как в конце XIX века исследователь Альфред Хакман сделал его зарисовку во время первых археологических изысканий. Сам Хакман, судя по всему, не до конца понимал ценность находки. Но его рисунок идеально совпал с обнаруженной плитой.

Александр Смирнов, директор музея-заповедника «Монрепо», подтверждает — это подлинное средневековое наследие высокого качества. Такой артефакт заслуживает центрального места в музейной экспозиции.

Между тем в центре города, на улице Северный Вал, рабочие укрепляли склон и наткнулись на старинный кинжал. Он лежал на метровой глубине. Власти Ленинградской области уже подтвердили находку. Сейчас оружие проходит реставрацию и экспертизу в Выборгском замке. Если его историческая ценность подтвердится, кинжал пополнит музейную коллекцию.

Предварительно артефакт датируют XIX веком. Его форма напоминает кавказскую каму — традиционный обоюдоострый кинжал. Название такого типа оружия пришло из османского языка.