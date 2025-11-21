Британские военные успешно испытали лазерную систему DragonFire, способную сбивать беспилотники на высокой скорости.

Всего 13 долларов за точный выстрел — британские военные нашли способ резко сократить расходы на противовоздушную оборону. Новая лазерная система уже доказала свою эффективность в испытаниях.

На полигоне в Шотландии DragonFire сбивал беспилотники, летящие со скоростью до 650 км/ч. Это в два раза быстрее гоночного болида Формулы-1. Испытания стали первыми в истории Британии, когда систему наведения и поражения проверили на таких скоростях.

Точность лазера впечатляет — с километрового расстояния он способен поразить монету размером с доллар. При этом стоимость выстрела составляет всего 13 долларов против сотен тысяч долларов за традиционные зенитные ракеты.

Система объединяет три ключевых компонента: лазерный излучатель мощностью 50 киловатт от QinetiQ, систему точного наведения от Leonardo и аппаратуру управления от MBDA. Инженеры подтвердили: комплекс способен удерживать сфокусированный луч на движущейся цели, оставаясь безопасным для операторов. По плану ускоренных закупок, лазер установят на эсминцы к 2027 году — на пять лет раньше первоначального графика. Министр оборонной промышленности Люк Поллард заявил, что это выведет Королевский флот Британии в лидеры по инновациям в НАТО.