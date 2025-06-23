На уличном празднике музыки во Франции десятки человек сообщили о неизвестных уколах. Пострадали более 140 человек, включая подростков и полицейских.

Праздничная атмосфера в ряде французских городов сменилась тревогой — десятки участников музыкального фестиваля обратились к врачам после того, как кто-то уколол их шприцем в толпе.

Во Франции зафиксировали 145 случаев подозрительных уколов во время музыкального фестиваля Fête de la Musique, прошедшего с вечера 21 июня до утра следующего дня. В Париже и других городах пострадали как участники праздника, так и сотрудники полиции.

Часть инцидентов сопровождалась жалобами на ухудшение самочувствия — головокружение, тошноту и слабость. Власти пока не подтвердили факт введения каких-либо веществ, но несколько человек направили на токсикологическое обследование.

В Меце пострадали 16 девушек с похожими симптомами. В Париже расследование началось после заявлений от несовершеннолетней и 18-летнего юноши. Всего арестовали 12 подозреваемых, еще четверых — в Ангулеме, но отпустили из-за нехватки доказательств.

Вечером 21 июня, по данным СМИ, на улицы вышли миллионы человек. Власти Парижа назвали скопление людей на празднике рекордным. На фоне беспорядков полиция задержала 371 человека, 50 автомобилей сожжены.