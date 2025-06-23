Эксперты прогнозируют, что Apple потребуется около пяти лет для создания iPhone с полноценным экраном без вырезов. Компания планирует постепенно уменьшать вырезы в три этапа.

Совершенствование дисплейных технологий остается ключевым направлением для Apple. Однако путь к созданию iPhone с по-настоящему безрамочным экраном окажется длиннее, чем ожидают многие поклонники бренда.

По данным аналитиков, Apple планирует реализовать концепцию "полноэкранного" iPhone в три этапа. Первые изменения ожидаются уже в следующем году – компания уменьшит вырез в форме таблетки, оптимизировав компоненты системы Face ID.

В 2028 году Apple может полностью убрать вырез, заменив его на отверстие для камеры, при этом основные датчики Face ID переместятся под дисплей. Однако окончательный вариант с полностью скрытыми под экраном камерой и датчиками появится не раньше 2030 года.

Технические сложности замедляют этот процесс. Основные проблемы связаны с качеством изображения фронтальной камеры, расположенной под OLED-экраном, и точностью работы Face ID в таких условиях. Apple традиционно не торопится с внедрением новых технологий, предпочитая тщательную доработку.

Эксперты отмечают, что даже грядущая серия iPhone 16 не принесет радикальных изменений в дизайн – за исключением незначительного увеличения экранов в Pro-моделях. Такой постепенный подход характерен для Apple, которая предпочитает эволюционное развитие революционным скачкам.