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Ford в 2025 году отзывает автомобили в среднем каждые два дня – суммарно это уже более 4 млн авто
Ford в 2025 году объявил уже 81 отзыв – больше, чем за весь прошлый год. В среднем компания отзывает партию машин каждые 2,12 дня, затронув более 4 млн автомобилей.

Автогигант Ford в этом году сталкивается с неожиданной проблемой: количество отзывов его машин резко выросло. Если в 2024 году их было 67, то к середине июня 2025-го – уже 81.   


Темпы впечатляют: в среднем каждые 2,12 дня Ford объявляет новый отзыв. Всего под него попали 4,08 млн автомобилей – почти столько же, сколько за весь прошлый год (4,78 млн). Средний отзыв затрагивает около 50 тысяч машин.  

Самый масштабный случай в этом году – проблема с камерами заднего вида. Она коснулась 1,08 млн автомобилей почти всех моделей марки. Причем камеры – слабое место Ford: минимум 10 отзывов в 2025 году связаны именно с ними.  

Но проблемы разнообразны. 17 отзывов касались электрики – например, она затронула 272 817 машин из-за быстрого выхода из строя 12-вольтовых батарей. Еще почти полмиллиона авто отозвали из-за риска отваливания декоративной отделки стоек.  

На этой неделе добавилась новая беда, которая коснулась 196 911 Mustang Mach-E из-за неисправных дверных ручек. Проблемы возникают на разных заводах и у разных моделей, что говорит о системных сбоях.  

Есть и позитив: 14 отзывов затронули меньше 100 машин, а 10 – менее десяти. Один касался не конкретных авто, а замены деталей двигателей EcoBoost.  

Ford пока лидирует по отзывам в 2025 году. На втором месте – Forest River (18 случаев), на третьем Volkswagen и Stellantis (по 15). Mercedes-Benz отозвал авто 13 раз, Honda и GM – по 12.  

Год еще не закончился, а Ford уже побил прошлогодние показатели. Остается надеяться, что во второй половине 2025 ситуация улучшится.

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#безопасность #статистика #ford #качество #отзыв автомобилей
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