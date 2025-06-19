Россия готовится к строительству первой высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект сократит время в пути между столицами до 2 часов.

Проект первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом переходит в финальную стадию подготовки. Строительство принципиально нового транспортного коридора потребует комплексных решений и скоординированной работы десятков компаний.

Магистраль протяженностью 680 км позволит поездам развивать скорость до 400 км/ч, сократив время пути между двумя столицами с нынешних 4 до 2 часов. Особенность проекта – полностью новая инфраструктура, включая безбалластное полотно на железобетонных плитах со встроенными рельсами. Для производства необходимых конструкций планируют построить два специализированных завода.

Маршрут пройдет через Валдай и Великий Новгород, что восстановит историческую транспортную связь этих городов. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, путь от Великого Новгорода до Северной столицы займет всего 29 минут. В Новгородской области запланированы две станции - в Валдае и Великом Новгороде.

В реализации проекта участвуют более 150 российских компаний. Уже ведется подготовка кадров - обучение машинистов и технического персонала для обслуживания принципиально новой инфраструктуры. На первом этапе заказали 41 состав новых поездов.

После завершения участка Москва-Петербург планируется продление магистрали до Адлера, Минска, Екатеринбурга и Рязани. Реализация проекта выведет Россию в число менее чем 10 стран мира, обладающих технологиями высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Сейчас проект проходит государственную экспертизу, параллельно ведутся испытания отдельных компонентов, включая тележки для подвижного состава. По словам министра транспорта Романа Старовойта, работы идут строго по графику, охватывая все аспекты – от проектирования полотна до выноса коммуникаций.