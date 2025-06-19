Военное ведомство России обнародовало видеозапись подготовки и запуска тяжелой ракеты-носителя. Старт состоялся с северного космодрома страны.

Новые кадры космического старта появились в открытом доступе. Видео демонстрирует ключевые этапы последнего пуска российской ракеты.

На опубликованных кадрах видно, как железнодорожный транспорт доставляет многотонную конструкцию к месту запуска. Специалисты осуществляют предстартовую подготовку, после чего мощная ракета покидает стартовый стол, оставляя за собой шлейф пламени.

Этот пуск стал юбилейным для семейства российских носителей – десятым по счету. Разработчики из Центра имени Хруничева создали модульную систему, позволяющую варьировать грузоподъемность от 2 до 24 тонн в базовой комплектации.

Экологичные двигатели на керосине пришли на смену токсичным аналогам. В перспективе инженеры работают над созданием модификации с водородной верхней ступенью, которая увеличит полезную нагрузку до 38 тонн. Первые испытания усовершенствованной версии планируют на начало следующего десятилетия.