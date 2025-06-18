Российский концерн "Алмаз-Антей" временно приостановил работу над электромобилем E-Neva. Проект отложен в пользу основных оборонных задач предприятия.

Разработка перспективного российского электромобиля E-Neva приостановлена. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, оборонный концерн "Алмаз-Антей" временно свернул работы по проекту электрокроссовера. Основные мощности предприятия сейчас задействованы для выполнения государственных оборонных заказов.

Ранее демонстрационный образец E-Neva показали президенту Владимиру Путину. Разработку вело дочернее предприятие "Романов", созданное специально для гражданских автомобильных проектов. Сейчас его усилия сосредоточены на организации производства грузовых автомобилей БАЗ.

Эксперты отмечают, что решение о приостановке проекта связано с текущей экономической ситуацией и необходимостью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Перспективы возобновления работ над E-Neva пока не определены.