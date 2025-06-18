Проект по строительству молибденового комбината в Курганской области застопорился. Выяснилось, что компания-разработчик столкнулась с убытками и теперь близка к банкротству.

История с разработкой Коклановского месторождения в Зауралье шла к срыву не один год. Теперь стало ясно, что именно помешало довести проект до реализации.

Причины, по которым провалился запуск молибденового комбината в Курганской области, стали известны после возбуждения дела о банкротстве в отношении АО «Коклановское». Эта компания получила лицензию на добычу руды в 2019 году, но с тех пор не начала ни строительных работ, ни промышленной добычи.

Финансовое положение предприятия оказалось критическим. По данным из деловых систем СБИС и СПАРК, организация понесла многомиллионные убытки, а в 2024 году так и не представила проект освоения участка. Как сообщили источники в юридических кругах, именно отсутствие финансирования сорвало строительство.

На официальном портале недропользования указывалось, что предприятие должно было заработать в 2027 году. Однако сейчас на площадке не ведется никакой деятельности.

Месторождение в Катайском округе считается перспективным с точки зрения оборонной промышленности — молибден используют при производстве авиационных и ракетных двигателей. Ранее проект привлек внимание зарубежных инвесторов, но после ухудшения политической обстановки интерес к нему пропал. Теперь инициаторы ищут пути выхода из кризиса.