Врачи в Москве прооперировали сердце ребенка, пока тот находился в утробе матери. Благодаря этому беременность удалось продлить на месяц.

В столице провели редкую операцию — хирурги вмешались в работу сердца ребенка до его рождения.

Патологию обнаружили во время планового скрининга. Чтобы спасти ребенка, врачи Филатовской больницы и Перинатального центра им. академика Савельевой провели операцию прямо в утробе. Это позволило устранить угрожающее жизни осложнение и сохранить беременность.

Девочка появилась на свет через месяц после вмешательства. Ее вес при рождении составил 2,5 кг, все органы были развиты нормально. Позже медики прооперировали у малышки диафрагмальную грыжу, которую тоже выявили заранее.

Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, сейчас ребенок здоров и находится дома. Такие операции стали возможны благодаря современному оснащению столичных клиник и высокой квалификации врачей.